Prieš įtemptus rinkimus D. Trumpas pareiškė paramą Armėnijos premjerui

Birželio 7 d. vyksiantys parlamento rinkimai laikomi N. Pašiniano politikos mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir megzti glaudesnius ryšius su Vakarais patikrinimu.
Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauna po Azerbaidžano 2023 m. įvykdyto karinio Karabacho regiono perėmimo ir 100 tūkst. etninių armėnų išvykimo iš šio regiono.
Pagal JAV tarpininkautą taikos susitarimą Armėnija sutiko sukurti tranzito koridorių, kuris per jos teritoriją sujungtų Azerbaidžaną su jo Nachičevanės eksklavu – vadinamąjį Trumpo kelią į tarptautinę taiką ir klestėjimą (TRIPP).
Įraše „Truth Social“ D. Trumpas teigė, kad netrukus Jungtinės Valstijos ir Armėnija pradės darbą kuriant TRIPP, „kuris pakeis Pietų Kaukazą ir padės mūsų nuostabioms Amerikos energetikos įmonėms gauti prieigą nuo Vidurinės Azijos iki pat Jungtinių Valstijų“.
Jis pavadino N. Pašinianą „puikiu draugu ir lyderiu“, kuris „daro savo šalį stiprią, turtingą ir labai saugią!“.
„Nikolas visiškai pritaria mano TAIKOS ir KLESTĖJIMO Armėnijoje ir visame Pietų Kaukazo regione vizijai“, – parašė D. Trumpas ir pridūrė dėl šių priežasčių visiškai pritariantis N. Pašiniano perrinkimui 2026 m. birželio 7 dieną.
Šį savo pritarimą jis pareiškė kitą dieną, kai JAV valstybės sekretorius Marco Rubio užsuko į Armėniją, grįždamas po kelių dienų vizito Indijoje. Trečiadienį paskelbtame įraše D. Trumpas teigė, kad M. Rubio „pasiekė keletą abiem mūsų šalims svarbių susitarimų“.
