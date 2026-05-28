Siekdamas ES lėšų atblokavimo, naujasis Vengrijos lyderis vyksta į Briuselį

2026 m. gegužės 28 d. 11:10
Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras artimiausiomis dienomis Briuselyje vyksiančiuose susitikimuose su Europos Sąjungos (ES) lyderiais sieks, kad būtų atblokuotos bloko lėšos, kurios buvo įšaldytos valdant jo pirmtakui, trečiadienį pranešė pareigūnai.
P. Magyaras balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose nugalėjo ilgametį Vengrijos premjerą, Kremliui draugišką nacionalistą Viktorą Orbaną ir taip atvėrė kelią įtampos tarp Budapešto ir ES mažinimui.
P. Magyaras siekia, kad būtų atblokuota Vengrijai skirta 18 mlrd. eurų suma, kurią ES įšaldė V. Orbano valdymo metais dėl teisinės valstybės principo pažeidimų.
„Rytoj Briuselyje susitiksiu su NATO generaliniu sekretoriumi ir Belgijos ministru pirmininku, o penktadienį – su Europos Komisijos pirmininke“, – socialiniame tinkle „Facebook“ teigė P. Magyaras.
„Visi stengiasi parvežti namo šimtus milijardų (forintų) ES lėšų“, – nurodė jis.
EK informavo, kad P. Magyaras penktadienį susitiks su Komisijos vadove Ursula von der Leyen, o abi pusės turėtų aptarti veiksmus, kurių Budapeštas imsis, jog atblokuotų lėšas.
