Siekdamas ES lėšų atblokavimo, naujasis Vengrijos lyderis vyksta į Briuselį

P. Magyaras balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose nugalėjo ilgametį Vengrijos premjerą, Kremliui draugišką nacionalistą Viktorą Orbaną ir taip atvėrė kelią įtampos tarp Budapešto ir ES mažinimui.
P. Magyaras siekia, kad būtų atblokuota Vengrijai skirta 18 mlrd. eurų suma, kurią ES įšaldė V. Orbano valdymo metais dėl teisinės valstybės principo pažeidimų.
„Rytoj Briuselyje susitiksiu su NATO generaliniu sekretoriumi ir Belgijos ministru pirmininku, o penktadienį – su Europos Komisijos pirmininke“, – socialiniame tinkle „Facebook“ teigė P. Magyaras.
„Visi stengiasi parvežti namo šimtus milijardų (forintų) ES lėšų“, – nurodė jis.
EK informavo, kad P. Magyaras penktadienį susitiks su Komisijos vadove Ursula von der Leyen, o abi pusės turėtų aptarti veiksmus, kurių Budapeštas imsis, jog atblokuotų lėšas.
