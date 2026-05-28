Šveicarijos geležinkelio stotyje per išpuolį panaudojant pjaunamąjį ginklą sužeisti trys žmonės

2026 m. gegužės 28 d. 14:09
Ketvirtadienio rytą Vintertūro geležinkelio stotyje netoli Ciuricho vyras pjaunamuoju ginklu sužalojo tris žmones, jis vėliau sulaikytas, pranešė Šveicarijos policija.
„Netrukus po 8.30 val. (vietos, 9.30 val. Lietuvos laiku) Vintertūro geležinkelio stotyje vyras pjaunamuoju ginklu sužalojo tris žmones“, – pareiškime teigė Ciuricho kantono policija.
Pareigūnai informavo, kad įtariamas kaltininkas – 31-erių šveicaras – buvo sulaikytas ir kad jo motyvas tiriamas.
Tuo metu vaizduose, kuriais dalijosi kelios Šveicarijos žiniasklaidos priemonės ir socialinių tinklų vartotojai, matyti vyras ilgais rudais plaukais, vilkintis juodus marškinėlius ir šortus, bėgantis priešais stotį pro grupę vaikų ir šaukiantis „Allahu Akbar!“ (liet. Dievas yra didis).
Trys žmonės, kurie buvo sužeisti per išpuolį Vintertūre – šeštame pagal dydį Šveicarijos mieste, įsikūrusiame į šiaurės rytus nuo Ciuricho – yra 28, 43 ir 52 m. amžiaus Šveicarijos piliečiai, pažymėjo policija.
„Visi trys asmenys buvo išgabenti į ligoninę“, – sakė pareigūnai.
Ciuricho kantono policija nurodė, kad operacijos metu bendradarbiauja su Vintertūro savivaldybės policija, Šveicarijos nacionalinės geležinkelių bendrovės transporto policija, taip pat su medikų ir gelbėjimo tarnybomis.
