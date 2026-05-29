Dėl Rusijos drono smūgio Rumunijoje – įžūli D. Medvedevo reakcija: perspėjo Europą

Tokį pareiškimą D. Medvedevas paskelbė po to, kai NATO apkaltino Maskvą neatsakingu elgesiu ir pažadėjo „ginti kiekvieną sąjungininkų teritorijos centimetrą“, Rumunijai pranešus, kad per Rusijos ataką prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į daugiabutį NATO narėje Rumunijoje.
D. Medvedevas teigė, kad dar reikia nustatyti, kuriai šaliai priklausė dronas, tačiau kartu apkaltino Europos lyderius tiesioginiu dalyvavimu kare prieš Rusiją.
„Tegu jie ruošiasi: tai ir toliau kartosis. Vyksta karas. O Europos Sąjungos valstybių piliečiai, kaip ir kariaujančių šalių gyventojai, negalės ramiai miegoti“, – pareiškė D. Medvedevas.
Jis pridūrė, kad tokie incidentai ypač tikėtini tose vietose, kur Ukrainai gaminami dronai.
„Juk europietiški dronai, jų atsarginės dalys ir kiti ginklai, jau nekalbant apie žvalgybinę informaciją, kasdien naudojami atakoms prieš mūsų šalį. Dėl jų veiksmų apgadinami gyvenamieji namai, kuriuose žūsta mūsų civiliai“, – sakė D. Medvedevas.
Anksčiau propagandinė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS pranešė, kad apie incidentą Rumunijoje buvo informuotas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Maskva greitai atsakys į Rumunijos sprendimą uždaryti Rusijos konsulatą Konstancoje.
