ES atblokuos daugiau kaip 16 mlrd. Vengrijai skirtų lėšų

2026 m. gegužės 29 d. 16:13
Praėjus trims savaitėms nuo naujosios Vengrijos vyriausybės prisaikdinimo, Europos Sąjunga (ES) paskelbė atblokuosianti daugiau kaip 16 mlrd. šaliai skirtų lėšų. Pinigai bus atlaisvinti atsižvelgiant į per trumpą laiką pasiektą „didelę pažangą“ vykdant svarbias reformas, sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Būtini „tolesni žingsniai, tačiau esame teisingame kelyje“, pridūrė ji.
U. von der Leyen kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su naujuoju Vengrijos premjeru Peteriu Magyaru. Abi pusės nuo parlamento rinkimų balandį derėjosi dėl lėšų atblokavimo.
„Susitarėme dėl patikimo pagrindo, kuris užtikrins, kad Vengrija spręs su korupcija ir teisine valstybe susijusias problemas“, – sakė Komisijos vadovė. P. Magyaras kalbėjo apie „istorinę dieną Vengrijai“. Jo komanda esą „kovojo dėl kiekvieno Europos cento“.
P. Magyaro konservatorių partija „Tisza“ balandžio 12 d. vykusiuose parlamento rinkimuose iškovojo dviejų trečdalių balsų daugumą parlamente. Briuselis dėl jo pirmtako Viktoro Orbano vykdytos politikos įšaldė milijardines lėšas šaliai. To priežastis buvo teisinės valstybės principų pažeidimai, seksualinių mažumų teisių ribojimas ir korupcija.
