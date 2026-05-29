ES atblokuos daugiau kaip 16 mlrd. Vengrijai skirtų lėšų

U. von der Leyen kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su naujuoju Vengrijos premjeru Peteriu Magyaru. Abi pusės nuo parlamento rinkimų balandį derėjosi dėl lėšų atblokavimo.
„Susitarėme dėl patikimo pagrindo, kuris užtikrins, kad Vengrija spręs su korupcija ir teisine valstybe susijusias problemas“, – sakė Komisijos vadovė. P. Magyaras kalbėjo apie „istorinę dieną Vengrijai“. Jo komanda esą „kovojo dėl kiekvieno Europos cento“.
P. Magyaro konservatorių partija „Tisza“ balandžio 12 d. vykusiuose parlamento rinkimuose iškovojo dviejų trečdalių balsų daugumą parlamente. Briuselis dėl jo pirmtako Viktoro Orbano vykdytos politikos įšaldė milijardines lėšas šaliai. To priežastis buvo teisinės valstybės principų pažeidimai, seksualinių mažumų teisių ribojimas ir korupcija.