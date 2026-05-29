Izraelis ir Rusija įtraukti į JT juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu

Šiame sąraše, kurį JT skelbia kasmet, yra dešimtys valstybinių ir nevalstybinių grupių, pagrįstai įtariamų sistemingai vykdžius seksualinį smurtą tokiose šalyse, kaip Sudanas, Haitis, Kongo Demokratinė Respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis.
JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas pernai rugpjūtį įspėjo Izraelį ir Rusiją apie galimą jų įtraukimą į šį sąrašą.
Nepaisant perspėjimo, ataskaitoje sakoma, kad „Jungtinės Tautos ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir modelius“ kare Ukrainoje ir okupuotose palestiniečių teritorijose.
Susiję straipsniai
Abiejų šalių valdžios institucijos „nuolat atsisakė suteikti prieigą“ JT tyrėjams, nurodoma ataskaitoje, su kuria AFP susipažino prieš ją išplatinant Saugumo Tarybos nariams.
Kalbant apie Izraelį, „2025 m. ir toliau buvo fiksuojami seksualinio smurto prieš palestiniečius, sulaikytus Izraelyje ir okupuotoje palestiniečių teritorijoje, modeliai“, teigiama ataskaitoje.
Joje pažymima, kad JT patvirtinti atvejai liudija daugiametes tendencijas, bet nėra išsamūs, atsižvelgiant į atsisakymą suteikti prieigą prie Izraelio sulaikymo centrų.
Todėl 2025 m. JT patvirtino keletą dar 2023 m. įvykusių seksualinio smurto atvejų, „įskaitant kaip kankinimo formą“, prieš 14 vyrų, septynias moteris, devynis berniukus ir vieną mergaitę Gazos Ruože ir Vakarų Krante.
Pažeidimai apima išžaginimą naudojant daiktą, grupinį išžaginimą, fizinį smurtą prieš lytinius organus, priverstinį nuogumą ir kūno apžiūras, atliekamas „be akivaizdžios saugumo priežasties“.
JT nustatė, kad kaltininkai yra Izraelio kariuomenės, saugumo pajėgų ir kalėjimų tarnybų nariai.
„Ekstremalus brutalumas“
Izraelis ketvirtadienio rytą pasmerkė „gėdingą ir absurdišką“ A. Guterreso sprendimą ir pavadino jį bandymu „sukurti melagingą simetriją“ su grupuote „Hamas“, kuri jau yra įtraukta į šį sąrašą.
„Priėjome liepto galą su šiuo generaliniu sekretoriumi“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Izraelio ambasadorius JT Danny Dannonas ir kartu užsiminė apie Izraelio santykių su generalinio sekretoriaus biuru įšaldymą iki A. Guterreso kadencijos pabaigos 2026 m. gruodžio 31 d.
Jis taip pat atmetė teiginį, kad JT nebuvo suteikta prieiga, ir nurodė, jog šios institucijos atstovai buvo pakviesti atlikti tyrimus Izraelyje, tačiau „nusprendė neatvykti; jie nusprendė tęsti kampaniją prieš Izraelį“.
Kalbant apie Rusiją, ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į seksualinį smurtą okupuotose Ukrainos teritorijose ir pačioje Rusijoje, kurį vykdė ginkluotosios pajėgos ir kalėjimų tarnybos, ypač prieš karo belaisvius, kurie po laisvės atgavimo davė parodymus.
Remiantis Žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje duomenimis, ataskaitoje paminėta 310 su konfliktu susijusių seksualinio smurto, daugiausia naudoto prieš vyrus, atvejų, įskaitant išžaginimą, lytinių organų žalojimą ir elektrošoką.
Nors Ukrainos sąraše nėra, ji vis tiek susilaukia kritikos. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į 31-ą Ukrainos saugumo pajėgų seksualinio smurto, ypač prieš karo belaisvius, atvejį.
Tačiau dauguma šių incidentų įvyko dar iki 2025 m., sakoma ataskaitoje ir kartu pažymima, kad vyriausybė sugriežtino įstatymus ir leidžia JT atlikti tyrimus.
Kalbant plačiau, ataskaitoje apgailestaujama, kad 2025 m., lyginant su 2024 m., ženkliai padaugėjo su konfliktais susijusio seksualinio smurto, „kuriam būdingas ekstremalus brutalumas ir kuris daugiausia nukreiptas prieš moteris ir mergaites“, atvejų.
Rusija nuo 2023 m. ir Izraelis nuo 2024 m. taip pat yra įtraukti į dar vieną kasmetinį JT „gėdos sąrašą“ dėl smurto prieš vaikus konfliktų metu.
IzraelisRusijaJungtinės tautos
Rodyti daugiau žymių