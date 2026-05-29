Moldovos prezidentė: Rusija – pavojus mums visiems

„Griežtai smerkiu Rusijos dronų smūgius rumunams jų namuose. Tai rimta. Moldovos Respublika visiškai solidarizuojasi su Rumunija, o tiems, kurie buvo sužeisti Galacio mieste, linki greitai pasveikti. Rusija – pavojus mums visiems, ir turi būti sustabdyta“, – platformoje „X“ rašė Maia Sandu.
Kaip rašė ELTA, Rumunijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad šalyje į daugiabutį rėžėsi Rusijos bepilotis orlaivis.
„Naktį iš gegužės 28 į 29 d. Rusijos Federacija atnaujino bepiločių orlaivių atakas prieš civilius ir infrastruktūros taikinius Ukrainoje, netoli upės sienos su Rumunija“, – teigė ministerija.
„Vienas iš šių bepiločių įskrido į Rumunijos oro erdvę, radiolokatorius jį sekė iki pat pietinės Galacio miesto dalies, ir rėžėsi į daugiabučio namo stogą, smūgis sukėlė gaisrą“, – pažymima ministerijos pareiškime.
Gelbėjimo tarnybos informavo, kad dviem žmonėms dėl nubrozdinimų reikėjo medicinos pagalbos ir kad gaisras buvo užgesintas.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. bepiločių orlaivių įsiveržimai buvo pastebėti dešimtis kartų, tačiau naujausias incidentas buvo pirmas kartas, kai bepilotis pataikė į gyvenamąjį pastatą.
