Moldovos prezidentė: Rusija – pavojus mums visiems

2026 m. gegužės 29 d. 09:35
Moldovos prezidentė, kurios šalis įsikūrusi tarp Ukrainos ir Rumunijos, penktadienį pasmerkė, jos žodžiais, rimtą Rusijos dronų ataką, per kurią Rumunijoje buvo sužeisti du žmonės.
„Griežtai smerkiu Rusijos dronų smūgius rumunams jų namuose. Tai rimta. Moldovos Respublika visiškai solidarizuojasi su Rumunija, o tiems, kurie buvo sužeisti Galacio mieste, linki greitai pasveikti. Rusija – pavojus mums visiems, ir turi būti sustabdyta“, – platformoje „X“ rašė Maia Sandu.
Kaip rašė ELTA, Rumunijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad šalyje į daugiabutį rėžėsi Rusijos bepilotis orlaivis.
„Naktį iš gegužės 28 į 29 d. Rusijos Federacija atnaujino bepiločių orlaivių atakas prieš civilius ir infrastruktūros taikinius Ukrainoje, netoli upės sienos su Rumunija“, – teigė ministerija.
„Vienas iš šių bepiločių įskrido į Rumunijos oro erdvę, radiolokatorius jį sekė iki pat pietinės Galacio miesto dalies, ir rėžėsi į daugiabučio namo stogą, smūgis sukėlė gaisrą“, – pažymima ministerijos pareiškime.
Gelbėjimo tarnybos informavo, kad dviem žmonėms dėl nubrozdinimų reikėjo medicinos pagalbos ir kad gaisras buvo užgesintas.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. bepiločių orlaivių įsiveržimai buvo pastebėti dešimtis kartų, tačiau naujausias incidentas buvo pirmas kartas, kai bepilotis pataikė į gyvenamąjį pastatą.
