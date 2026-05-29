Policija šiais metais nedraus LGBTQ eitynių Budapešte

Policija, be to, pareiškė, kad priėmė sprendimą dėl trijų priešiškų demonstracijų. Joms esą išduotas leidimas, tačiau jos turės vykti toliau nuo „Pride“ eitynių.
Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, prisidengdamas „vaikų apsauga“, daug metų ribojo LGBTQ žmonių teises. 2025 m. Vengrijos parlamentas priėmė įstatymo pataisą, kurios tikslas yra uždrausti „Pride“ paradus. Šis naujas reglamentavimas buvo įtvirtintas ir konstitucijoje.
V. Orbano įpėdinis Peteris Magyaras po balandį vykusių rinkimų pakeitė 16 metų valdžioje buvusį dešinįjį nacionalistą. Konservatyvios „Tisza“ partijos lyderis laikomas proeuropietišku. Jis taip pat ne kartą pasisakė už lygiateisiškumą ir susirinkimų laisvę. Tačiau P. Magyaras aiškiai neparėmė „Pride“ eitynių. Jis taip pat kol kas nesiėmė žingsnių, kad atšauktų daugybę valdant V. Orbanui priimtų įstatymų dėl LGBTQ teisių ribojimo.
Nepaisant eitynių draudimo, pernai Budapešte rekordinis skaičius – iki 200 tūkst. – žmonių demonstravo už gėjų, lesbiečių ir kitų seksualinių mažumų teises. Parade dalyvavo ir dešimtys Europos Parlamento narių, norėjusių pademonstruoti savo solidarumą.
