PasaulisĮvykiai

Tragedija JAV – kopdami į aukščiausią Šiaurės Amerikos viršukalnę žuvo trys latviai

2026 m. gegužės 29 d. 19:19
Lrytas.lt
Latvijos alpinizmo asociacija pranešė, kad Aliaskoje, JAV, ekspedicijos į aukščiausią Šiaurės Amerikos viršukalnę metu, žuvo trys Latvijos alpinistai. Jie buvo visai netoli aukščiausio taško. 
Daugiau nuotraukų (1)
„Su giliausiu liūdesiu pranešame, kad šiuose lediniuose kalno šlaituose gyvybes prarado trys mūsų draugai, talentingi ir patyrę alpinistai: Inese Pučeka, Vija Olte ir Renars Kunigs-Salak.
Per nelaimę nukentėjo ir kritinės būklės evakuotas ir JAV medicinos priežiūrai perduotas Martins Bilzens. Kiti ekspedicijos dalyviai – Valdis Purins, Edgaras Majulis ir Guntis Švarių – po incidento liko stovykloje saugiai nusileisti padedant gelbėtojams.
Pasak Nacionalinio parko tarnybos, avarija įvyko laipiojimo atkarpoje tarp High Camp ir Denali perėjos, pradedant nuo aikštelės netoli Denali perėjos maždaug 18200 pėdų aukštyje (apie 5,545 metrai).
Susiję straipsniai
Rusija uždraudė prekiauti armėnišku mineraliniu vandeniu

Rusija uždraudė prekiauti armėnišku mineraliniu vandeniu

Po Rusijos drono smūgio į daugiabutį Rumunijoje – Bukarešto reakcija

Po Rusijos drono smūgio į daugiabutį Rumunijoje – Bukarešto reakcija

Šveicarijos geležinkelio stotyje per išpuolį panaudojant pjaunamąjį ginklą sužeisti trys žmonės

Šveicarijos geležinkelio stotyje per išpuolį panaudojant pjaunamąjį ginklą sužeisti trys žmonės

Latvijos alpinizmo asociacija reiškia gilią užuojautą Inesės, Vijos ir Renaro šeimoms, artimiausiems, draugams, visiems, kurių gyvenimo keliai su jais suvedė. Tai neįtikėtinai skaudi, nepataisoma netektis visai Latvijos alpinizmo šeimai“, – pranešė asociacija.
LatvijaAliaskaalpinistai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.