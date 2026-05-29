Tragedija JAV – kopdami į aukščiausią Šiaurės Amerikos viršukalnę žuvo trys latviai

„Su giliausiu liūdesiu pranešame, kad šiuose lediniuose kalno šlaituose gyvybes prarado trys mūsų draugai, talentingi ir patyrę alpinistai: Inese Pučeka, Vija Olte ir Renars Kunigs-Salak.
Per nelaimę nukentėjo ir kritinės būklės evakuotas ir JAV medicinos priežiūrai perduotas Martins Bilzens. Kiti ekspedicijos dalyviai – Valdis Purins, Edgaras Majulis ir Guntis Švarių – po incidento liko stovykloje saugiai nusileisti padedant gelbėtojams.
Pasak Nacionalinio parko tarnybos, avarija įvyko laipiojimo atkarpoje tarp High Camp ir Denali perėjos, pradedant nuo aikštelės netoli Denali perėjos maždaug 18200 pėdų aukštyje (apie 5,545 metrai).
Latvijos alpinizmo asociacija reiškia gilią užuojautą Inesės, Vijos ir Renaro šeimoms, artimiausiems, draugams, visiems, kurių gyvenimo keliai su jais suvedė. Tai neįtikėtinai skaudi, nepataisoma netektis visai Latvijos alpinizmo šeimai“, – pranešė asociacija.