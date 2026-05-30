D. Trumpui – griežtas gydytojo nurodymas dėl svorio

Respublikonas D. Trumpas, kuriam dabar 79-eri, inauguracijos metu 2025 m. buvo vyriausias JAV prezidentas. Jis nuolat giriasi savo psichine ir fizine energija bei tikina šiuo požiūriu esantis pranašesnis už savo pirmtaką Joe Bideną.
Tačiau D. Trumpo medicininė ir odontologinė apžiūra antradienį Walterio Reedo karo ligoninėje netoli Vašingtono buvo atlikta po to, kai kilo klausimų dėl jo mieguistumo susitikimų metu ir mėlynės ant rankos.
„Prezidento D. Trumpo sveikata tebėra puiki – jo širdies, plaučių, neurologinė ir bendrą fizinė būklė yra gera“, – teigiama jo gydytojo, JAV karinio jūrų laivyno kapitono Seano Barbabella'os, ataskaitoje, kurią paskelbė Baltieji rūmai.
Praėjus kasmetiniam sveikatos patikrinimui – D. Trumpo žinia: išsklaidė abejones
Trijų puslapių dokumente pateikiama D. Trumpo sveikatos patikrinimo ir diagnostinių tyrimų apžvalga, kurioje D. Barbabella daro išvadą, kad prezidentas yra „visiškai tinkamas vykdyti visas vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado ir valstybės vadovo pareigas“.
„Buvo suteiktos profilaktinės konsultacijos, įskaitant rekomendacijas dėl mitybos, patarta vartoti mažą aspirino dozę, daugiau fiziškai judėti ir numesti svorio“, – sakoma ataskaitoje.
Dokumente nurodoma, kad D. Trumpas yra 191 cm ūgio ir sveria 108 kg – 6,4 kg daugiau nei per praeitą sveikatos patikrinimą 2025 m. balandį.
Teigiama, kad prezidento „kardiologinis amžius“ yra maždaug 14 metų mažesnis nei jo tikrasis amžius.
Taip pat nurodoma, kad kognityviniame vertinime D. Trumpas surinko 30 balų iš 30.
Birželio 14 d. savo 80-ąjį gimtadienį švęsiantis D. Trumpas vartoja tris vaistus: du skirtus cholesterolio kontrolei, o trečiasis yra aspirinas „širdies ligų prevencijai“.
Antrosios kadencijos metu ant JAV prezidento rankos dažnai pastebima mėlynė, kurią bandoma maskuoti makiažu.
D. Trumpo sveikatos patikrinimo ataskaitoje teigiama, kad mėlynė kilo dėl nežymaus minkštųjų audinių sudirginimo, susijusio su dažnu rankų spaudimu ir aspirino vartojimu.
Kai kurių renginių metu Baltuosiuose rūmuose taip pat pastebėta, kad prezidentas kelioms sekundėms užmerkia akis, bet D. Trumpas neigia užsnūsdavęs.
