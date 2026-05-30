JAV išsiuntė į Ganą dar vieną asmenų iš Vakarų Afrikos grupę

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vykdo plataus masto imigracijos griežtinimo kampaniją, įskaitant žmonių, kuriems anksčiau paprastai būtų leista pasilikti Jungtinėse Valstijose, deportaciją. Jis taip pat siekia sudaryti su trečiosiomis šalimis susitarimus, leidžiančius JAV išsiųsti žmones į valstybes, su kuriomis jų niekas nesieja.
Nuo praėjusių metų Gana laikinai priima Vakarų Afrikos gyventojus, prieš išsiųsdama į jų kilmės šalis, įskaitant asmenis, kuriems, kaip nustatė JAV imigracijos teisėjai, jų kilmės šalyse grės persekiojimas. Anksčiau Gana taip pat išvežė deportuotus asmenis be dokumentų į kaimyninį Togą.
Tiksliai nežinoma, kiek asmenų sudarė naujausią deportuotųjų grupę, tačiau su viena iš bylų susijusi JAV teisininkė Meredyth Yoon teigė, kad jie atvyko ketvirtadienį.
Asmuo, su kurio atveju susijusi teisininkė, vyras iš Gvinėjos, turėjo apsaugą nuo deportacijos, sakė ji. Vyrui buvo suteiktas „išsiuntimo sulaikymas“ – teisinė apsauga, silpnesnė nei prieglobstis, tačiau praeityje buvusi viršesnė už įsakymą deportuoti ir leidusi asmenims gyventi ir dirbti Jungtinėse Valstijose.
D. Trumpo administracija teigia, kad išsiųsti asmenis, kuriems taikomas „išsiuntimo sulaikymas“ ar kitas panašus statusas, draudžiama tik į jų kilmės šalis, o ne į trečiąją šalį.
Ganos nevaržo JAV imigracijos įstatymai ir ji perdavė asmenis, turinčius JAV apsaugą, į jų kilmės šalis, įskaitant praėjusiais metais biseksualų vyrą iš Gambijos, turėjusį slapstytis, nes jo šalis nusikalstamais laiko tos pačios lyties asmenų santykius, sakoma JAV teismo dokumentuose.
Deportuoti asmenys bijo, kad „jau rytoj visi gali būti išsiųsti atgal į savo šalis“, sakė M. Yoon.
Ganos teisių gynimo grupės duomenimis, pernai į Ganą atvyko mažiausiai 42 žmonės. Vašingtonas ir Akra nepaskelbė tikrojo deportuotųjų skaičiaus.
Anksčiau deportuoti asmenys buvo slapta laikomi karinėje bazėje netoli Akros, saugomi ginkluotų sargybinių. Kai kurie buvo išvežti į Togą ir ten iki šiol gyvena be dokumentų.
D. Trumpas laimėjo 2024 m. JAV prezidento rinkimus, pažadėjęs pradėti „didžiausią Amerikos istorijoje nusikaltėlių deportavimo programą“. Jis ne tik ėmėsi deportacijų į trečiąsias šalis, bet ir sumažino savo šalies prieglobsčio ir pabėgėlių programas.
