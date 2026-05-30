NATO karys atvirai žavėjosi lietuviais: „Kaip jie taip daro?“

NATO karininkas negailėjo gražių žodžių Lietuvai, neslėpė susižavėjęs lietuvių gyvenimo būdu ir teigė, kad amerikiečiams iš jų reikia dar daug ko pasimokyti.
„Lietuviai yra protingi ir daug dirbantys žmonės. Kas stebina mane, tai kai aš kalbu su savo bičiuliais pareigūnais, jie uždirba nuo 1000 iki 2000 eurų per mėnesį, bet jie gerai rengiasi, jie turi geras mašinas, turi gerus namus ir aš galvoju, kaip čia su ta matematika, kaip jie tai daro, kaip jie išgyvena gaudami 2000 eurų per mėnesį.
Jei aš važiuočiau į Palangą, savaitgalį išleisčiau tuos 2000 eurų. Lietuviai yra labai protingi ir tai, kaip jie gavo savo nepriklausomybę, kokie jie stiprūs, turi išsilavinimus, manau, kad amerikiečiai turėtų mokytis, kaip nebūti tingiems. Mes galėtumėme to išmokti iš lietuvių“, – sakė Williamas Carlas Buyanas.
Į trumpą vaizdo įrašą smaikščiai sureagavo ir lietuviai.
„Dirbi per kelis darbus ir turi virš 2 tūkst., nuostabu gi čia“, – rašė vienas internautas.
„Liūdna, kad mes patys nesame tokios nuomonės apie save. Labai nusivertinam. Lietuvos žmonės verti pagarbos“, – rašė kitas interneto vartotojas.
Dar vienas komentatorius pareiškė, kad „kurie turi profesiją ir išsilavinimą, dažniausiai uždirba daugiau nei 2000, o šeimoje dirba du ir viskam pakanka, dar ir sutaupyt galima“.
