Nuo organų spausdinimo iki krioterapijos: kaip V. Putinas išleidžia milijardus ieškodamas nemirtingumo

Praėjusį mėnesį Rusijos valdžia paskelbė, kad mokslininkai kuria genų terapiją, skirtą ląstelių senėjimui lėtinti. Šie darbai vykdomi pagal 26 mlrd. JAV dolerių vertės V. Putino iniciatyvą „Naujosios sveikatos išsaugojimo technologijos“.
Rusijos gyvenimo trukmės ilginimo programai vadovauja dvi su V. Putinu glaudžiai susijusios figūros – jo dukra, endokrinologė Marija Voroncova, kuruojanti valstybines genetikos programas, ir fizikas Michailas Kovalčiukas, vadovaujantis Kurčiatovo institutui bei esantis artimo V. Putino bendražygio Jurijaus Kovalčiuko brolis.
V. Putino paskirti mokslininkai daugiausia dėmesio skiria dviem technologijoms – biospausdai, tai yra gyvų audinių 3D spausdinimui, ir ksenotransplantacijai, kai žmogaus organai auginami miniatiūrinių kiaulių organizmuose. Ši kiaulių veislė laikoma genetiškai suderinama su žmogumi.
Rusijos mokslininkai tvirtina jau sukūrę žmogaus kremzlinio audinio bei pelės skydliaukės biospausdinimo technologijas ir pareiškė planuojantys iki 2030 metų pereiti prie žmogaus organų pakeitimo. Panašūs terminai minimi ir organų auginimo kiaulėse projektuose.
Vis dėlto, skirtingai nei panašūs Vakarų milijardierių, tokių kaip Jeffas Bezosas ar Samas Altmanas, finansuojami tyrimai, V. Putino aplinkos remiami darbai beveik neskelbiami tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose.
„Jei nėra publikacijų, nėra ir realių rezultatų, todėl jų pareiškimus greičiausiai reikėtų laikyti siekiais, jei ne svajonėmis. Tikėtina, kad jie V. Putinui sako tai, ką jis nori girdėti, kad užsitikrintų finansavimą“, – teigė Rusijos mokslininkas ir biospausdinimo pradininkas šalyje Alexanderas Ostrovskis.
V. Putinas taip pat domisi gerokai mažiau moksliškai pagrįstais metodais. Per 2018 metų susitikimą Kremliuje jis tuometiniam Austrijos kancleriui Sebastianui Kurzui pasiūlė išbandyti kriokamerą – savotišką „atvirkštinę sauną“, kurioje kūnas veikiamas iki minus 120 laipsnių pagal Celsijaus temperatūros skalę.
Vėliau S. Kurzas prisiminė nustebęs, kaip entuziastingai V. Putinas aiškino reguliaraus buvimo nuogam tokioje ledinėje kameroje naudą.
„The Wall Street Journal“ pažymi, kad Rusijos vadovas neįprastai stipriai susirūpinęs fiziniu senėjimu. Per COVID-19 pandemiją V. Putinas įvedė sudėtingus karantino protokolus, įskaitant dezinfekcinius tunelius ir ilgą izoliaciją lankytojams.
Rusijos ir Vakarų žiniasklaida taip pat ne kartą svarstė apie galimas kosmetines procedūras, nes V. Putino išvaizda su amžiumi pastebimai pasikeitė.
Daugumai artimiausių V. Putino bendražygių ir sąjungininkų jau yra daugiau nei 70 metų. Tuo metu Rusija pasižymi vienais aukščiausių mirtingumo rodiklių išsivysčiusiame pasaulyje.
Pagal oficialią statistiką, vidutinė vyrų gyvenimo trukmė Rusijoje šiuo metu siekia apie 68 metus, kai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ji sudaro maždaug 76 metus, o didžiojoje Vakarų Europos dalyje viršija 80 metų.
