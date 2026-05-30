Per JAV ataką prieš įtariamą narkotikų kontrabandos laivą Ramiajame vandenyne žuvo trys žmonės

Remiantis žvalgybos informacija, laivas buvo naudojamas narkotikų kontrabandai ir plaukė žinomu narkotikų kontrabandos maršrutu rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, šeštadienį socialiniame tinkle X pranešė JAV Pietų vadovybė („Southcom“).
Pranešta, kad per ataką penktadienį žuvo trys vyrai, kariuomenė juos apibūdino kaip „narkotikų teroristus“. JAV kariai nenukentėjo.
Nuo praėjusio rudens prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą įsakė atakuoti laivus, įtariamus narkotikų kontrabanda Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne. Vašingtonas kaip teisinį atakų pagrindą nurodo tai, kad JAV vyriausybė narkotikų kartelius priskyrė teroristinėms organizacijoms.
Ataka prieš panašų įtariamą narkotikų kontrabandos laivą regione buvo surengta vos prieš kelias dienas.
