PasaulisĮvykiai

Per JAV ataką prieš įtariamą narkotikų kontrabandos laivą Ramiajame vandenyne žuvo trys žmonės

2026 m. gegužės 30 d. 18:28
JAV kariuomenė vėl subombardavo laivą, kurį, kaip įtariama, Ramiajame vandenyne naudojo narkotikų gaujos.
Daugiau nuotraukų (1)
Remiantis žvalgybos informacija, laivas buvo naudojamas narkotikų kontrabandai ir plaukė žinomu narkotikų kontrabandos maršrutu rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, šeštadienį socialiniame tinkle X pranešė JAV Pietų vadovybė („Southcom“).
Pranešta, kad per ataką penktadienį žuvo trys vyrai, kariuomenė juos apibūdino kaip „narkotikų teroristus“. JAV kariai nenukentėjo.
Nuo praėjusio rudens prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą įsakė atakuoti laivus, įtariamus narkotikų kontrabanda Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne. Vašingtonas kaip teisinį atakų pagrindą nurodo tai, kad JAV vyriausybė narkotikų kartelius priskyrė teroristinėms organizacijoms.
Susiję straipsniai
JAV ir Iranas pasiekė susitarimą, tačiau jį dar turi patvirtinti D. Trumpas

JAV ir Iranas pasiekė susitarimą, tačiau jį dar turi patvirtinti D. Trumpas

M. Rubio neigia įkvėpimo madai sėmęsis iš N. Maduro

M. Rubio neigia įkvėpimo madai sėmęsis iš N. Maduro

Muitininkas atvirai papasakojo, kas vyksta šešėlyje: Latviją vadina viena didele skyle

Muitininkas atvirai papasakojo, kas vyksta šešėlyje: Latviją vadina viena didele skyle

Ataka prieš panašų įtariamą narkotikų kontrabandos laivą regione buvo surengta vos prieš kelias dienas.
JAV kariaiJAVRamusis vandenynas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.