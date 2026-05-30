Rusija savo ambasadorių Armėnijoje iškvietė konsultacijoms

Penktadienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino Jerevanui nesuartėti su Briuseliu.
„Rusijos ambasadorius Armėnijos Respublikoje Sergėjus Kopyrkinas buvo atšauktas į Maskvą konsultacijoms dėl Armėnijos vadovybės siekio suartėti su Europos Sąjunga, kas pakenktų bendradarbiavimui Eurazijos ekonominėje sąjungoje“, – teigiama Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Ambasadoriaus atšaukimas konsultacijoms yra vienas iš diplomatinių būdų parodyti nepasitenkinimą, rašo nepriklausomas Rusijos leidinys „Meduza“.
Armėnijos ryšių su Europa mezgimą laiko dideliu lūžiu: ji buvo didžiausia Rusijos sąjungininkė regione
Toks žingsnis simboliškai sumažina dviejų šalių santykių lygį – kol ambasadorius yra išvykęs iš šalies, ambasadai vadovauja laikinasis reikalų patikėtinis, turintis ribotus įgaliojimus.
Rusijos vykdomas diplomatinis ir ekonominis spaudimas Armėnijai siejamas su birželio 7 d. šioje šalyje įvyksiančiais parlamento rinkimais. Armėnija siekia glaudesnio bendradarbiavimo su ES, todėl Jerevano ir Maskvos santykiai pablogėjo.
Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su ES, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kuriuo pradedamas jos stojimo į ES procesas.
Susiję straipsniai
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas balandžio mėnesį įspėjo Jerevaną, kad Armėnija tuo pačiu metu negali būti ES ir Eurazijos ekonominės sąjungos nare.
Pastaraisiais metais Armėnija pakeitė savo užsienio politikos kryptį ir nusigręžė nuo Rusijos – iš dalies dėl to, kad Maskva nesiėmė karinių veiksmų, kai 2023 m. rugsėjį Azerbaidžanas pradėjo puolimą prieš armėnų tautybės separatistus.