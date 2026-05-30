Tūkstančiai žmonių Vakarų Vokietijoje protestavo prieš dujomis kūrenamas elektrines

Mitingo šūkis buvo „Ateitis vietoj dujų – ginkite energetikos pertvarką“. Jis surengtas priešinantis vyriausybės planams statyti naujas dujomis kūrenamas elektrines. Raginama vietoj to plėsti atsinaujinančios energijos gamybą. Policijos teigimu, mitinge dalyvavo apie 2700 žmonių. Organizatoriai teigė, kad jų buvo 5 tūkstančiai.
Vokietijos vyriausybė planuoja statyti naujas dujomis kūrenamas elektrines, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas esant silpnam vėjui ir saulės šviesai, kai bus uždarytos anglimi kūrenamos elektrinės.
Nors galiausiai jose kaip kuras bus naudojamas klimatui neutralus vandenilis, klimato aktyvistus papiktino investicijos į dujomis pagrįstą infrastruktūrą.
Po demonstracijos aktyvistai buvusioje kasybos atliekų sąvartoje išsidėstė vėjo turbinos pavidalu.
„Šiandien Hame susirinko tūkstančiai žmonių, kad pasiųstų stiprią, kūrybingą ir taikią žinią, palaikančią teisingą energetikos pertvarką“, – teigė organizatoriai, įskaitant aplinkosaugos organizacijas „Fridays for Future“, „Greenpeace“, BUND ir „Campact“.
Ateitis priklauso atsinaujinančiai energetikai, o ne naujoms priklausomybėms nuo iškastinio kuro, sakė jie.
„Mes norime ateities, o ne dujų, ir mes suvienijome jėgas, kad pasipriešintume federalinės vyriausybės klimato politikos atšaukimui“, – teigė orgnizatoriai.
Netoliese, prie Gersteino elektrinės Hame, daugiau nei 1000 protestuotojų parke įkūrė palapinių stovyklą.
Šeštadienio mitingas įvyko praėjus dienai, kai visoje Šiaurės Reino ir Vestfalijos žemėje įvyko virtinė protestų, per juos aktyvistai įžengė į įmonės patalpas ir užėmė geležinkelio bėgius. Gelzenkirchene jie pateko į elektrinės teritoriją. Vien dėl šio atvejo policija pradėjo 258 baudžiamąsias bylas, įskaitant dėl neteisėto įsibrovimo ir turto sugadinimo.
