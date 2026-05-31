250-ųjų JAV metinių minėjimui – absurdiška D. Trumpo idėja

„250-mečiui paminėti turėtume surengti milžinišką mitingą „MAKE AMERICA GREAT AGAIN“, o ne kviesti pernelyg brangius dainininkus, kurių niekas nenori klausytis, kurių muzika nuobodi, o patys jie nieko kito nedaro, tik skundžiasi“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas, pridurdamas, kad koncertus reikia „atšaukti“.
Netrukus po to, kai buvo paskelbta apie jų pasirodymą Vašingtone liepos 4 d. vyksiančiuose koncertuose, keletas muzikos grupių atsisakė juose dalyvauti, o kai kurios iš jų kaip priežastį nurodė politinį šio renginio aspektą.
Koncertai turėjo prasidėti birželio 25 d. ir tapti grandiozinio renginio Nacionalinėje alėjoje, kurį organizavo D. Trumpo remiama viešojo ir privačiojo sektorių asociacija „Freedom 250“, dalimi.
„Kaip suprantu, atlikėjai ima „viauksėti“ dėl pasirodymų“, – pirmiau tame pačiame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas, kai apie savo pasitraukimą iš renginio paskelbė ketvirtasis ir penktasis atlikėjai iš devynių, apie kurių pasirodymą buvo pirma paskelbta.
D. Trumpas sulaukė gydytojų raginimo numesti svorio: paaiškino ir dažnai pastebimą mėlynę ant rankos
„Todėl galvoju pakviesti didžiausią viso pasaulio atrakciją – žmogų, kurio pasirodymai pritraukia kur kas didesnę auditoriją nei Elvio jo klestėjimo laikais... žmogų, kurį kai kurie vadina Geriausiu prezidentu istorijoje (visų laikų geriausiu – GOAT!), DONALDĄ J. TRUMPĄ, kad jis pakeistų šiuos brangiai apmokamus Trečiarūšius „menininkus“, – pridūrė jis.
D. Trumpas aiškino nurodęs savo padėjėjams įvertinti, ar Nacionalinėje alėjoje įmanoma surengti mitingą „AMERICA IS BACK“ („Amerika grįžo“), kuriame jis pasakytų kalbą, „skatinančią šalį žengti į priekį, kaip aš dariau nuo tos akimirkos, kai tapau Prezidentu!“
Penktadienį keletas atlikėjų, tarp jų – kantri stiliaus muzikos atlikėja Martina McBride ir populiarios praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio glamroko grupės „Poison“ lyderis Bretas Michaelsas pranešė, kad koncertuose nedalyvaus.
Susiję straipsniai
„Deja, tai, kas mums buvo pristatyta kaip mūsų šalies šventė, virto kažkuo, kas mus skaido labiau nei tas renginys, kuriame sutikau dalyvauti“, – platformoje „Facebook“ parašė B. Michaelsas.
D. Trumpas atvirai bando palikti savo pėdsaką šventėse, be kita ko birželio 14 d., kai švęs savo 80-ąjį gimtadienį, surengdamas mišrių kovos menų varžybas specialiai tam tikslui pastatytoje arenoje ant Baltųjų rūmų vejos.
Dėl likusių koncertų dalyvių, kurių šlovė seniai išblėso – pavyzdžiui, atlikėjo Vanilla Ice ir grupės „C+C Music Factory“, – socialiniuose tinkluose kilo sarkastiškų komentarų lavina.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Koncertas
Rodyti daugiau žymių