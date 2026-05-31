Skelbiama, kad britų pareigūnai jau įspėjo Airiją, kad šios šalies šnipai gali patekti į JK dėl liberalios vizų politikos.
Buvęs Airijos vaikų reikalų ministras ir dabartinis Europos Parlamento narys Barry Andrewsas teigė, kad JK pareigūnai jį įspėjo dėl Airijos rusams išduodamų vizų skaičiaus.
Nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Airija rusams išdavė 14 tūkst. vizų, o paraiškų patvirtinimo rodiklis siekė 90 proc.
„Airija neturi taip išplėtotos žvalgybos tarnybos kaip Jungtinė Karalystė. JK baiminasi, kad Airija yra spraga, nes žmonės atvyksta į Airiją, o mes neturime tokių stebėjimo pajėgumų kaip JK“, – pažymėjo jis.
Tuo pačiu jis teigė, kad yra nemažai įrodymų apie neteisėtą Rusijos veiklą Airijoje.
Airija yra viena iš dviejų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, nepriklausančių Šengeno erdvei, ir turi savo vizų išdavimo tvarką. Ji priklauso Bendrajai kelionių erdvei kartu su JK, Kanalo salomis ir Meino sala.
B. Andrewsas pridūrė, kad Airija liepą pradės pirmininkauti ES, todėl šaliai tenka papildomas spaudimas.
„Airija yra atidžiai stebima, ir manau, kad dabar tinkamas metas atlikti išsamią rusų ir baltarusių vizų išdavimo proceso analizę“, – sakė jis.
Jis paragino migracijos pareigūnus tikrinti pareiškėjų socialinių tinklų paskyras ir rengti pokalbius su vizų prašančiais asmenimis.
Gegužės pradžioje Austria nusprendė išsiųsti tris Rusijos ambasados Vienoje darbuotojus, įtariamus šnipinėjimu. To priežastis buvo tyrimas, kurio metu ambasados teritorijoje aptikta daug įrangos, tikėtina, naudotos duomenims perimti.
Žurnalas „The New Yorker“ taip pat pranešė, kad Rusijos žvalgyba internetu verbuoja jaunus žmones kaip „vienkartinius agentus“, kurie vykdo šnipinėjimą, padegimus ir kitus nusikaltimus visoje Europoje.
Tikslas yra ne tiek susilpninti Vakarų galimybes padėti Ukrainai, kiek paveikti visuomenės nuomonę apie paramos Ukrainai tikslingumą ir kainą.
