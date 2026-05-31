JAV popieriaus gamykloje išsiliejo chemikalai: žuvo 11 žmonių

2026 m. gegužės 31 d. 10:36
JAV valdžios institucijos šeštadienį pranešė, kad žuvusiųjų per incidentą, kai popieriaus gamykloje Vašingtono valstijoje išsiliejo cheminės medžiagos, išaugo iki 11: gelbėtojai rado visų devynių dingusių asmenų kūnus.
Antradienį Vašingtono valstijos Longvju mieste sprogus milžiniškai cisternai, kurioje buvo laikoma dešimtys tūkstančių litrų labai ėsdinančios medžiagos, buvo pradėta didelio masto paieškos operacija.
„Mes suradome devintąjį ir paskutinįjį šio incidento metu dingusį darbuotoją“, – spaudos konferencijoje sakė Longvju ugniagesių tarnybos viršininkas Bradas Hannigas.
Gelbėtojai trečiadienį pranešė, kad nelaimės metu du žmonės žuvo, o dar devyni tebėra dingę be žinios.
Nelaimingas atsitikimas įmonėje „Nippon Dynawave Packaging“ įvyko anksti ryte, kai, keičiantis pamainoms, trūko 3,4 mln. litrų talpos cisterna, kurioje buvo didelis kiekis medžiagos, vadinamos „baltuoju skysčiu“.
Baltasis skystis – tai labai šarminis tirpalas, kurio sudėtyje yra natrio hidroksido ir natrio sulfido; jis naudojamas tirpinti medžio drožles, tokiu būdu gaunant masę, iš kurios gaminamas popierius.
„Nippon Dynawave Packaging“ – Japonijos „Nippon Paper Group“ dukterinė įmonė – savo interneto svetainėje teigia kasmet pagaminanti aštuonis milijardus vienkartinių indelių ir tiekianti juos klientams Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir visame pasaulyje.
