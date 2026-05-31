Žiniasklaida: JAV planuoja paspartinti karių išvedimą iš bazių Europoje

2026 m. gegužės 31 d. 09:38
Pranešama, kad Jungtinės Valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir kitą mėnesį pateiks savo pasiūlymus NATO sąjungininkams.
Pasak naujienų agentūros „Reuters“, apie tai cituodamas savo šaltinį Pentagone šeštadienį pranešė Vokietijos dienraštis „Welt am Sonntag“.
Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5 tūkst. karių. Daugelio nuomone, toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo Irane pasekmė.
Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkst. aktyviosios tarnybos JAV karių – daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje.
Daugiau informacijos apie planuojamą karių skaičiaus mažinimą atskleista nebuvo. Remiantis pranešimu, prognozuojama, kad Jungtinės Valstijos savo planus sąjungininkams pristatys kitą mėnesį vyksiančioje NATO pajėgų formavimo konferencijoje.
Pentagonas šio pranešimo kol kas nekomentavo.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Europos šalys sureagavo į prezidento D. Trumpo raginimus didinti gynybai skirtas išlaidas.
