Dėl blogėjančios padėties Vokietijos ir Norvegijos ministrai turėjo nutraukti kelionę į Beirutą

Vokietijos tarptautinės plėtros ministras Reemas Alabali Radovanas ir kolega iš Norvegijos Asmundas Aukrustas turėjo nutraukti kelionę ir grįžti į Berlyną „dėl karinių priežasčių“, nes jų lėktuvui artėjant prie Beiruto oro uosto padėtis ėmė sparčiai blogėti, sakė R. Alabali Radovano atstovas.
Ministrai tikėjosi surengti vizitą, kad parodytų solidarumą su Libano žmonėmis, tačiau Vokietijos karinis lėktuvas, kuriuo jie skrido, galiausiai turėjo nusileisti Kipre prieš grįždamas į Berlyną, pranešė Norvegijos dienraštis VG.
Norvegijos vyriausybės atstovas spaudai patvirtino, kad kelionė buvo atšaukta.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu anksčiau paragino Izraelio kariuomenę pulti pietų Beirutą, sakydamas, kad jie persekioja teroristus. Sekmadienį jis įsakė sustiprinti Izraelio puolimą Libane, Izraelio pajėgoms puolant Irano remiamos grupuotės „Hezbollah“ kovotojų pozicijas.
Nuo kovo mėnesio per didžiausią per du dešimtmečius Izraelio įsiveržimą į Libaną žuvo daugiau nei 3000 žmonių, telefonu VG sakė A. Aukrustas.
„Tai, kas vyksta dabar, dar labiau pabrėžia, kaip svarbu parodyti mūsų solidarumą“, – pridūrė jis.
Norvegijos ministras sakė, kad Libano žmonės „turi žinoti, jog (…) mes toliau kovosime už juos ir už tarptautinę humanitarinę teisę“.
R. Alabali Radovanas paragino visas šalis nutraukti kovas ir derėtis dėl paliaubų.
VG pranešė, kad ministrai turėjo susitikti su Libano prezidentu Josephu Aounu, taip pat piliečių visuomenės grupėmis ir perkeltaisiais asmenimis.
Iranas anksčiau pabrėžė, kad paliaubos Libane yra bet kokio Artimųjų Rytų taikos susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis sąlyga.