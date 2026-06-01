Du sirai Austrijos teisme neigia kaltinimus kankinimais per pilietinį karą

Kaltinamieji įtariami nederamu elgesiu su sulaikytaisiais ir davę nurodymus tai daryti kitiems, teigė prokuroras.
Pasak Europos konstitucinių ir žmogaus teisių centro (ECCHR), buvęs žvalgybos generolas yra aukščiausio rango buvusios Sirijos vyriausybės atstovas, suimtas Europoje.
Berlyne įsikūrusi ECCHR ir kitos organizacijos, įskaitant „Amnesty International“, remia prokuratūrą šioje byloje, sakė prokuroras.
Susiję straipsniai
Buvęs generolas buvo atvežtas į Austriją 2015 m. pagal Izraelio užsienio žvalgybos tarnybos „Mossad“ ir Austrijos vidaus žvalgybos agentūros susitarimą.
Iš pradžių siras nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, o jam buvo suteiktas prieglobsti. Tai paaiškėjo iš žiniasklaidos pranešimų apie ankstesnį teismo procesą prieš susijusius Austrijos žvalgybos pareigūnus. Aukšti Austrijos pareigūnai, įtariami buvusio brigados generolo gynimu, buvo išteisinti 2023 metais. Prokurorai juos apkaltino padėjus jam gauti apsaugą Alpių šalyje, remiantis susitarimu, tariamai sudarytu 2015 m. gegužę su Izraelio žvalgyba „Mossad“.
Buvęs kriminalinių tyrimų tyrėjas taip pat gyvena Austrijoje kaip pabėgėlis.
Abu kaltinamieji neprisipažino kalti. Jiems gresia iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė.
Pagal Austrijos įstatymus, šalis gali patraukti baudžiamojon atsakomybėn už užsienyje padaryti nusikaltimus esant kai kurioms sąlygoms. Keletas panašių bylų, susijusių su nusikaltimais, padarytais Sirijoje per pilietinį karą, nagrinėjamos kitose šalyse, įskaitant Vokietiją, Prancūziją ir Švediją.
Teigiama, kad 63 metų brigados generolas Khaledas Al Halabi, buvęs Sirijos žvalgybos pareigūnas, ir 54 metų buvęs policijos viršininkas pulkininkas leitenantas Musabas Abu Rukbahas įvykdė šiuos nusikaltimus Rakos mieste nuo 2011 m. balandžio iki 2013 m. kovo mėnesio.
Kh. Al Halabi – drūzas, pabėgęs iš Rakos 2013 m., prieš pat „Islamo valstybės“ grupuotei užimant miestą, – neigė, kad jam vadovaujant buvo vykdomi kankinimai. „Vyriausybė nedavė jokių nurodymų“ naudoti smurtą, teismui per vertėją sakė jis, saugomas kaukėtų ginkluotų policininkų, ir pridūrė, kad jo padalinys tiesiog užsirašė sulaikytųjų asmeninius duomenis ir neatliko jokių tyrimų.
M. Abu Rukbahas neliudijo. Jo advokatas Philippas Wolmas teigė, kad prieš jį nėra jokių įrodymų.
Abu sirai 2015 m. pateikė prašymus dėl prieglobsčio Austrijoje.
Vienos teismas turi jurisdikciją, nes kaltinamieji ten gyvena. Teismo procesas numatytas iki birželio 30 d., tikimasi, kad parodymus duos Sirijoje ir Europoje gyvenančios aukos.
Vokietijoje gyvenantis siras teisininkas Anwaras Al Bunni, pats penkerius metus praleidęs Sirijos kalėjimuose ir dalyvavęs pirmadienį prasidėjusiame teismo procese, teigė, kad generolui turėjo būti pateikti papildomi kaltinimai. Jis sakė nežinąs, kodėl jam nepateikti kaltinimai nusikaltimais žmoniškumui.
Pasak vietos žiniasklaidos, „Mossad“ atvežė Sirijos karininką į Austriją iš Prancūzijos, kur jis tuo metu buvo. Apie tai paklaustas teisme, Kh. Al Halabi sakė, kad jam padėjo giminaičiai.
Apie įtariamus jo nusikaltimus 2016 m. Vienai pranešė Tarptautinio teisingumo ir atskaitomybės komisija (CIJA), renkanti įrodymus apie karo nusikaltėlius.
Pasak Austrijos naujienų agentūros APA, susitarimą su „Mossad“ kodiniu pavadinimu „Baltas pienas“ prižiūrėjo tuometinis Austrijos žvalgybos tarnybos (BVT) vadovas Martinas Weissas. Jis slapstosi Dubajuje ir yra ieškomas dėl įtariamų ryšių su pabėgusiu Austrijos šnipu Janu Marsaleku, kurį, kaip įtariama, saugo Maskva.
siraiSirijaBasharas al-Assadas
Rodyti daugiau žymių