Indonezijoje, kaip įtariama, sprogus Antrojo pasaulinio karo laikų bombai, žuvo penki žmonės

Sekmadienio popietę neramumų apimto rytinio Indonezijos Papuos regiono gyventojus išgąsdino galingas sprogimas, po kurio pakilo ugnies kamuolys, o po to, kaip matyti iš televizijos kanalo „Kompas TV“ transliuotos medžiagos, – tirštas dūmų stulpas.
Sprogimas sugriovė devynis gyvenamuosius namus.
„Yra rimtų įtarimų, kad sprogimo priežastis – nuo Antrojo pasaulinio karo laikų užsilikusi bomba arba minosvaidžio sviedinys“, – naujienų agentūrai AFP paaiškino Papuos policijos atstovas spaudai Cahyo Sukarnito.
Trys žmonės vis dar laikomi dingusiais be žinios, tačiau policijos atstovas teigė, kad dar nėra identifikuota keletas kūno dalių.
Jis pridūrė, kad mažiausiai 19 žmonių buvo suteikta pagalba dėl nedidelių sužalojimų.
„Daugiau informacijos pateiksime, kai bus baigtos aukų paieškos ir tyrimas“, – sakė Cahyo Sukarnito.
Praėjusiais metais sprogus sprogmeniui, kurį Indonezijos kariuomenė bandė sunaikinti, susprogdindama jį duobėje, Vakarų Javos provincijoje žuvo 13 žmonių, tarp jų – devyni civiliai.
Antrojo pasaulinio karo metais, Japonijos pajėgoms okupavus tuometinę Olandijos Rytų Indiją, o sąjungininkų pajėgoms mėginant ją atsikovoti, Indonezija buvo viena iš pagrindinių karo veiksmų zonų.