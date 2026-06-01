JK vyriausybė neleido dviem JAV politikos komentatoriams atvykti į šalį

Kairiųjų pažiūrų Izraelio kritikai 56-erių Cenkas Uyguras ir jo 34-erių sūnėnas Hasanas Pikeris šią savaitę turėjo kalbėti SXSW festivalyje Londone.
„Šių asmenų elektroniniai kelionės leidimai (ETA) buvo atšaukti dėl to, nes jų buvimas JK gali būti nepalankus visuomenės gerovei“, – pranešime teigė ministerija.
Pastaraisiais mėnesiais JK tvyro įtampa, kuri kilo po virtinės išpuolių, nukreiptų prieš žydų bendruomenę.
H. Pikeris, kuris festivalio tinklalapyje apibūdinamas kaip „strymeris“ ir turinio kūrėjas, turėjo kalbėti renginyje „Kaip Amerikos kairieji išmoko kalbėti internete“.
Tuo metu turkų kilmės C. Uyguras, kuris yra kairiosios pakraipos „YouTube“ kanalo „The Young Turks“ įkūrėjas ir vedėjas, trečiadienį turėjo dalyvauti diskusijoje „Technofeodalizmas jau čia. Kas yra valdovai?“
2019 m. tiesioginės transliacijos metu H. Pikeris sukėlė kontroversiją, nes, remiantis pranešimais, pareiškė, kad „Amerika nusipelnė Rugsėjo 11-osios“, tačiau šį komentarą pats vėliau pavadino netinkamu.
C. Uyguras pasmerkė vyriausybės sprendimą neleisti jam atvykti į JK.
„Man buvo uždrausta atvykti už kritiką Izraeliui. Ar mes vis dar esame laisvi?“ – tinkle „X“ rašė jis.
„Tai Vakarų piliečių priespauda, kurią mūsų pačių vyriausybės vykdo kitos šalies vardu“, – nurodė jis.
H. Pikeris savo ruožtu pridūrė: „JK taip pat atšaukė mano vizą. Visa tai – Izraelio nurodymu. Vakarai išduoda „liberalias vertybes“ genocidinės fašistinės užsienio vyriausybės labui. Netrukus mes visi tapsime Izraeliu.“
Šešias dienas Londone vyksiantis renginys yra Ostino SXSW („South by Southwest“) festivalio versija, kurioje po vienu stogu vyksta gyvos muzikos pasirodymai, filmų ir televizijos laidų peržiūros bei diskusijos.
Praėjusį mėnesį JK vyriausybė taip pat neleido JAV reperiui Kanye Westui atvykti į šalį dalyvauti kitame festivalyje dėl jo ankstesnių antisemitinių protrūkių.
Londono „Wireless“ festivalio, kuriame turėjo pasirodyti K. Westas, organizatoriai šį renginį greitai atšaukė.