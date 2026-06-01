PasaulisĮvykiai

Meksikos prezidentė kaltina JAV kišimusi į šalies reikalus

2026 m. birželio 1 d. 08:56
„O Meksika, pasakysiu tai aiškiai ir nedviprasmiškai: mes netoleruosime kišimosi. Mes esame laisva, nepriklausoma ir suvereni šalis“, – pareiškė prezidentė mitinge Meksike savo šalininkams, skirtame jos pergalės rinkimuose antrosioms metinėms.
Daugiau nuotraukų (2)
Anot V. Sheinbaum, JAV teisingumo departamento institucija pareikalavo sulaikyti dešimt meksikiečių ir juos išduoti. Tarp jų yra gubernatorius, meras ir pareigas einantis senatorius. Pavardžių ir kitų detalių prezidentė nenurodė. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų kol kas nėra galimybės.
Jei iš užsienio nurodinėjama, kas kaltas, o kas ne, ar jei daromas spaudimas Meksikos institucijoms, tai esą nebėra bendradarbiavimas, tai yra kišimasis.
„Meksika nėra niekieno pinjata“, – pridūrė C. Sheinbaum. Pinjata yra figūra, kurią dažniausiai vaikai daužo lazdomis, kol iš jos išbyra saldainiai.
Susiję straipsniai
Meksikoje konfiskuota 14 mln. dozių fentanilio

Meksikoje konfiskuota 14 mln. dozių fentanilio

Brazilijos prezidentas: D. Trumpas neturi teisės grasinti šalims

Brazilijos prezidentas: D. Trumpas neturi teisės grasinti šalims

Tyrėjai: Meksikos turistinėje vietoje šaudęs asmuo galbūt kopijavo JAV padarytą nusikaltimą

Tyrėjai: Meksikos turistinėje vietoje šaudęs asmuo galbūt kopijavo JAV padarytą nusikaltimą

Prezidentė paragino savo šalininkus ateinančiomis savaitėmis viešose aikštėse rengti informacinius renginius. Juose turi būti informuojama apie nacionalinio suverenumo gynybą.
Šis prezidentės pareiškimas nuskambėjo tuo metu, kai vis labiau kalbama apie užsienio kišimąsi į rinkimus Meksikoje. Neseniai parlamentas patvirtino valdančiosios partijos „Morena“ remiamą Konstitucijos reformą, kuri leidžia anuliuoti rinkimus, jei įrodoma, kad į juos buvo kišamasi iš užsienio.
Meksikoje po metų vyks abiejų Kongreso rūmų rinkimai.
MeksikaJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.