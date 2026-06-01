Meksikos prezidentė kaltina JAV kišimusi į šalies reikalus

Anot V. Sheinbaum, JAV teisingumo departamento institucija pareikalavo sulaikyti dešimt meksikiečių ir juos išduoti. Tarp jų yra gubernatorius, meras ir pareigas einantis senatorius. Pavardžių ir kitų detalių prezidentė nenurodė. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų kol kas nėra galimybės.
Jei iš užsienio nurodinėjama, kas kaltas, o kas ne, ar jei daromas spaudimas Meksikos institucijoms, tai esą nebėra bendradarbiavimas, tai yra kišimasis.
„Meksika nėra niekieno pinjata“, – pridūrė C. Sheinbaum. Pinjata yra figūra, kurią dažniausiai vaikai daužo lazdomis, kol iš jos išbyra saldainiai.
Prezidentė paragino savo šalininkus ateinančiomis savaitėmis viešose aikštėse rengti informacinius renginius. Juose turi būti informuojama apie nacionalinio suverenumo gynybą.
Šis prezidentės pareiškimas nuskambėjo tuo metu, kai vis labiau kalbama apie užsienio kišimąsi į rinkimus Meksikoje. Neseniai parlamentas patvirtino valdančiosios partijos „Morena“ remiamą Konstitucijos reformą, kuri leidžia anuliuoti rinkimus, jei įrodoma, kad į juos buvo kišamasi iš užsienio.
Meksikoje po metų vyks abiejų Kongreso rūmų rinkimai.