Nelaimė Pietų Korėjoje: per sprogimą aviacijos gamykloje žuvo penki žmonės

2026 m. birželio 1 d. 08:08
Pirmadienį Pietų Korėjos gynybos bendrovės „Hanwha Aerospace“ valdomame gamybos objekte įvykus sprogimui žuvo penki žmonės, pranešė vietos priešgaisrinės tarnybos.
Apie sprogimą bendrovės „Hanwha“ gamykloje Tedžone, esančiame už maždaug 150 kilometrų į pietus nuo Seulo, valdžios institucijoms buvo pranešta apie 11 val. ryto (2:00 val. Grinvičo laiku).
Tedžono priešgaisrinės tarnybos atstovas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad žuvo penki žmonės, dar du buvo sužeisti, tačiau daugiau informacijos nesuteikė.
Pasak naujienų agentūros „Yonhap“ kalbintų valdžios atstovų, manoma, kad sprogimas įvyko gamyklos viduje.
„Hanwha Aerospace“ – didžiausia Pietų Korėjos gynybos pramonės gamintoja, gaminanti ginklus, artilerijos sistemas ir aviacijos bei kosmoso pramonės komponentus.
Jos gamykla Tedžone užsiima moksliniais tyrimais ir plėtra, be kita ko susijusia su pažangiomis ginklų technologijomis ir kosminėmis sistemomis.
Bendrovės „Hanwha“ atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad „tikslios aplinkybės ir žalos mastas dar nėra visiškai nustatyti, o gaisras dar nėra visiškai užgesintas“.
Prezidento Lee Jae Myungo kanceliarija pranešė, kad valdžios atstovams buvo nurodyta sutelkti visus turimus išteklius gaisrui suvaldyti.
