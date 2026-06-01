PasaulisĮvykiai

Nepaisant įtampos, V. Putinas pasveikino Armėnijos premjerą su gimtadieniu

2026 m. birželio 1 d. 11:58
Didėjant įtampai tarp Maskvos ir Jerevano dėl Armėnijos artėjimo prie ES, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasveikino Armėnijos premjerą Nikolą Pašinianą su gimtadieniu. Abiejų šalių santykiai tradiciškai yra draugiški, rašė V. Putinas Kremliaus interneto svetainėje paskelbtame sveikinime.
Daugiau nuotraukų (1)
„Mes ir toliau suinteresuoti tolesne tvaria jų plėtra“, – pabrėžė jis. V. Putinas palinkėjo N. Pašinianui sveikatos, gerovės ir sėkmės.
Šis sveikinimas stebina, nes Rusija pastaruoju metu daug darė, kad pakenktų N. Pašiniano sėkmei birželio 7 d. vyksiančiuose parlamento rinkimuose. Rusijos institucijos, pavyzdžiui, uždraudė gėlių ir virtinės maisto produktų importą.
Rusijos energetikos ministerija atvirai pagrasino Armėnijai nutraukti palankią dujų tiekimo sutartį, o neseniai Kremlius net išsikvietė „konsultacijų“ savo ambasadorių Jerevane.
Susiję straipsniai
Armėnijai – Maskvos spaudimas: grasinama nutraukti prekybos sutartis

Armėnijai – Maskvos spaudimas: grasinama nutraukti prekybos sutartis

Rusija savo ambasadorių Armėnijoje iškvietė konsultacijoms

Rusija savo ambasadorių Armėnijoje iškvietė konsultacijoms

Rusija uždraudė prekiauti armėnišku mineraliniu vandeniu

Rusija uždraudė prekiauti armėnišku mineraliniu vandeniu

To priežastis yra Armėnijos artėjimas prie ES ir ilgalaikis tikslas prisijungti prie Bendrijos. Tai sukėlė didelį pasipiktinimą Maskvos valdžios sluoksniuose, kur Armėnija laikoma Eurazijos ekonominės sąjungos ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos dalimi.
Pats V. Putinas neseniai įspėjo, kad N. Pašinianas negali tuo pat metu sėdėti ant dviejų kėdžių ir kad jis esą turi apsispręsti tarp Rytų ir Vakarų.
Dar daugiau: Armėnija eina Ukrainos keliu, nedviprasmiškai pagrasino V. Putinas praėjusią savaitę Astanoje vykusiame viršūnių susitikime. Rusija jau daugiau kaip ketverius metus kariauja prieš kaimynę Ukrainą – tada konfliktas, be kita ko, kilo ir dėl Ukrainos siekio suartėti su ES.
Vladimiras PutinasArmėnijaRusija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.