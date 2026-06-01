Nepaisant įtampos, V. Putinas pasveikino Armėnijos premjerą su gimtadieniu

„Mes ir toliau suinteresuoti tolesne tvaria jų plėtra“, – pabrėžė jis. V. Putinas palinkėjo N. Pašinianui sveikatos, gerovės ir sėkmės.
Šis sveikinimas stebina, nes Rusija pastaruoju metu daug darė, kad pakenktų N. Pašiniano sėkmei birželio 7 d. vyksiančiuose parlamento rinkimuose. Rusijos institucijos, pavyzdžiui, uždraudė gėlių ir virtinės maisto produktų importą.
Rusijos energetikos ministerija atvirai pagrasino Armėnijai nutraukti palankią dujų tiekimo sutartį, o neseniai Kremlius net išsikvietė „konsultacijų“ savo ambasadorių Jerevane.
To priežastis yra Armėnijos artėjimas prie ES ir ilgalaikis tikslas prisijungti prie Bendrijos. Tai sukėlė didelį pasipiktinimą Maskvos valdžios sluoksniuose, kur Armėnija laikoma Eurazijos ekonominės sąjungos ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos dalimi.
Pats V. Putinas neseniai įspėjo, kad N. Pašinianas negali tuo pat metu sėdėti ant dviejų kėdžių ir kad jis esą turi apsispręsti tarp Rytų ir Vakarų.
Dar daugiau: Armėnija eina Ukrainos keliu, nedviprasmiškai pagrasino V. Putinas praėjusią savaitę Astanoje vykusiame viršūnių susitikime. Rusija jau daugiau kaip ketverius metus kariauja prieš kaimynę Ukrainą – tada konfliktas, be kita ko, kilo ir dėl Ukrainos siekio suartėti su ES.