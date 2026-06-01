Siaubingi vaizdai Turkijoje: nuskendo 148 turistus plukdęs pramoginis laivas

Laivas „Big Boss Diamond“ penktadienį išplaukė iš Turkijos kurortinio Marmario miesto į penkių valandų kelionę į Rojaus salą. Laivas buvo dekoruotas taip, kad primintų piratų laivą.
Keleiviai puolė gelbėtis, kai išvykos metu laivas pradėjo skęsti. Kaip skelbia „The Sun“, vienas keleivis teigė, jog laivo variklis sugedo.
„Džiaugiuosi, kad iš jo išlipau gyva“, – sakė viena laive buvusi keleivė.
Liudininkų teigimu, žmones apėmė panika ir jie šoko už borto. Dalis jų vilkėjo gelbėjimosi liemenes, kiti plaukė link netoliese buvusių laivų.
Dramatiškuose vaizdo įrašuose matyti, kaip maudymosi kostiumą vilkintis vyras iššoka iš skęstančio laivo. Į įvykio vietą greitai atvyko gelbėjimo laivai ir vietos tarnybos, kurios ištraukė turistus iš vandens.
Visi 148 laive buvę žmonės buvo surasti ir saugiai evakuoti. Pranešimų apie žuvusiuosius nebuvo, tačiau daliai keleivių prireikė pagalbos dėl patirto šoko ir nesunkių sužalojimų.
Pareigūnai pradėjo tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti tikslią laivo nuskendimo priežastį.
Pasak laivo operatoriaus, „Big Boss Diamond“ yra didžiausias piratų laivas Turkijoje. Bendrovė jį vadina „šeimos vakarėlių“ laivu ir teigia, kad „kol vaikai žaidžia minkštoje žaidimų zonoje, tėvai gali linksmintis viršutiniame denyje“.
Teminis laivas buvo itin populiarus tarp turistų.
Po incidento „Big Boss Diamond“ paskelbė pranešimą socialiniame tinkle „Instagram“.
„Mieli svečiai ir draugai, labai dėkojame, kad domitės ir nerimaujate dėl mūsų. Mes visi esame saugūs ir jaučiamės gerai“, – rašoma pranešime.
Bendrovė taip pat nurodė, kad kol „Big Boss Diamond“ bus suremontuotas, vakarėlių reisus vykdys kitas laivas. Kas sukėlė nelaimę, bendrovė neatskleidė.
„Gavus pranešimą, į vietą išsiųstos tarnybos, padedamos netoliese buvusių laivų, koordinavo laive buvusių mūsų piliečių evakuaciją“, – savo pareiškime nurodė Muhlos provincijos gubernatūra.
„Patikrinimai parodė, kad nėra nei žuvusiųjų, nei sužeistųjų, nei sveikatos sutrikimų. Evakuoti žmonės buvo saugiai pargabenti į krantą“, – teigiama pareiškime.
Parengta pagal „ndtv“ inf.