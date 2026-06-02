PasaulisĮvykiai

Baltųjų rūmų žiniasklaidos pokylis po šaudynių perkeltas į naują datą

2026 m. birželio 2 d. 21:27
Baltųjų rūmų korespondentų pokylis, kurio metu šaulys bandė įsiveržti į renginį, kuriame dalyvavo prezidentas Donaldas Trumpas, buvo perkeltas į kitą mėnesį ir vyks sustiprinus apsaugą, antradienį pranešė organizatoriai.
Daugiau nuotraukų (7)
D. Trumpas turėjo būti evakuotas iš vakarienės, kuri balandžio 25 d. buvo rengiama viešbutyje Vašingtono centre, kai apsaugos punkte nuaidėjo šūviai. Iš Kalifornijos kilęs 31-erių Cole‘as Allenas nepripažino kaltės dėl kaltinimų, įskaitant pasikėsinimą nužudyti prezidentą.
„Didžiuojuosi galėdama pranešti, kad penktadienį, liepos 24 d., Vašingtone surengsime dar vieną vakarienę“, – nariams skirtame elektroniniame laiške teigė Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos (WHCA) prezidentė Weijia Jiang.
„Neleisime, kad smurto aktas tartų paskutinį žodį, ypač tokiais metais, kai apmąstome 250-ąsias Amerikos metines ir viską, už ką kovojame“, – sakė ji.
Susiję straipsniai
Vyras, šaudęs per korespondentų vakarienę, apkaltintas pasikėsinimu nužudyti D. Trumpą

Vyras, šaudęs per korespondentų vakarienę, apkaltintas pasikėsinimu nužudyti D. Trumpą

JAV slaptoji tarnyba nukovė šaulį, šaudžiusį netoli Baltųjų rūmų

JAV slaptoji tarnyba nukovė šaulį, šaudžiusį netoli Baltųjų rūmų

Asmuo, įtariamas šaudymu per Baltųjų rūmų spaudos pokylį, savo kaltės nepripažįsta

Asmuo, įtariamas šaudymu per Baltųjų rūmų spaudos pokylį, savo kaltės nepripažįsta

WHCA vadovė nenurodė, ar pats D. Trumpas dalyvaus perkeltoje vakarienėje.
„Renginio metu bus taikomos gerokai sustiprintos saugumo priemonės ir naujos patekimo procedūros“, – pažymėjo W. Jiang ir kartu pridūrė, jog tai bus „intymesnis susibūrimas“, nei nutrauktas renginys.
„Detalės apie vietą, bilietus ir programą bus paskelbtos netrukus“, – sakė ji.
Tūkstančiai žurnalistų ir pareigūnų paprastai dalyvauja šioje prašmatnioje vakarienėje Vašingtono „Hilton“ viešbutyje.
D. Trumpas balandžio mėnesį vykusios vakarienės metu turėjo sakyti kalbą. Jis paragino pakartoti šį renginį ir taip pat pasinaudojo incidentu, kad pagrįstų sprendimą Baltuosiuose rūmuose pastatyti prieštaringai vertinamą pokylių salę.
Baltieji RūmaiJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Donaldas Trumpas (Donald Trump)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.