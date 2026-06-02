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Būsima Ispanijos karalienė gavo desantininko ženklelį

2026 m. birželio 2 d. 21:33
Ispanijos sosto paveldėtoja princesė Leonor baigė parašiutininkų mokymus Méndezo Parados karinėje parašiutininkų mokykloje Alkantariljos aviacijos bazėje Mursijos regione, antradienį Madride pranešė karališkieji rūmai.
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20 metų Leonor atliko kelis šuolius, įskaitant naktinį šuolį gegužę, pranešė žiniasklaida. Kursų pabaigoje sosto įpėdinė kartu su maždaug 50 kitų kadetų gavo diplomą ir „Cazador Paracaidista“ ženklelį.
Kursai yra dalis Leonor karinių mokymų Mursijos bendrojoje aeronautikos ir astronautikos akademijoje (AGA), kur ji šiuo metu mokosi trečius ir paskutinius karininkų rengimo metus. Mokymai paruoš Leonor būsimoms Ispanijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiosios vadės pareigoms.
Karaliaus Pilypo VI ir karalienės Letizios dukra karinę karjerą pradėjo Saragosos karinėje akademijoje. Tuomet ji leidosi į kelis mėnesius trukusią mokomąją kelionę Karinio jūrų laivyno mokomuoju laivu „Juan Sebastián El Cano“.
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Nuo praėjusių metų rugsėjo princesė tarnauja Karinėse oro pajėgose ir jau atliko pirmąjį savarankišką skrydį.
Leonor laikoma svajinga ir kiek drovia, bet ji apibūdinama ir kaip blaiviai mąstanti, apdairi, ryžtinga ir gerai organizuota.
Remiantis Ispanijos žiniasklaidos pranešimais, kuriuose cituojami kariniai viršininkai, ji yra baigusi išgyvenimo mokymus ir yra labai geros fizinės formos.
IspanijaIspanijos princesė Leonor

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