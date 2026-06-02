D. Trumpas skiria savo nepatyrusį sąjungininką žvalgybos direktoriumi

2026 m. birželio 2 d. 17:28
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį paskyrė savo lojalistą, neturintį patirties nacionalinio saugumo srityje, JAV žvalgybos vadovu ir pareiškė, kad jis taip pat toliau eis dabartines pareigas ir prižiūrės federalinę būsto ir hipotekos politiką.
Federalinės būsto finansavimo agentūros vadovas Billas Pulte, kuris dar vadovauja hipotekos milžinams „Fannie Mae“ ir „Freddie Mac“, buvo paskirtas laikinuoju nacionalinės žvalgybos direktoriumi ir šiame poste keičia Tulsi Gabbard.
T. Gabbard, kurios kandidatūra į šias pareigas taip pat buvo kontroversiška, gegužės pabaigoje atsistatydino ir padėjo tašką savo kadencijoje, kurios metu ji, regis, nesutarė su D. Trumpu dėl jo karo prieš Iraną.
„Williamas turi didelę patirtį sprendžiant jautriausius Amerikos klausimus – rinkų saugumą ir patikimumą“, – savo platformoje „Truth Social“ nurodė D. Trumpas ir kartu pridūrė, kad B. Pulte toliau eis su būstu susijusias pareigas.
38-erių B. Pulte yra aktyvus prezidento sąjungininkas, žinomas dėl viešų išpuolių prieš D. Trumpo politinius priešus. Kai kurios JAV žiniasklaidos priemonės vadina jį prezidento „koviniu šunimi“.
B. Pulte yra apkaltinęs D. Trumpo politinius priešus, įskaitant senatorių demokratą Adamą Schiffą ir Niujorko generalinę prokurorę Letitią James, hipotekos dokumentų klastojimu.
Jis taip pat palaikė hipotekos sukčiavimo bylą, iškeltą JAV Federalinės rezervų sistemos valdytojai Lisai Cook, kuria remdamasis D. Trumpas bandė atleisti šią pinigų politikos formuotoją.
