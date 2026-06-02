Incidentas Irake: pratybų metu žuvo JAV ir Jungtinės Karalystės kariai

Gynybos ministras Johnas Healey‘is Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmams pranešė, kad „vakar šiaurinėje Irako dalyje per pratybas įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu žuvo Britanijos kariuomenės karys“.
J. Healey pasakė, kad kario šeima buvo apie tai informuota. Daugiau informacijos jis nepateikė.
JAV kariuomenė taip pat paskelbė trumpą pranešimą, nurodydama, kad per karines pratybas Erbilio oro bazėje žuvo JAV karys. Ši bazė, kurioje dislokuotos JAV pajėgos, yra įsikūrusi netoli Erbilio tarptautinio oro uosto Irako Kurdistano regione.
„Pratybos vyko kartu su mūsų partneriais iš Britanijos kariuomenės, kurie taip pat neteko kario“, – pranešė JAV Centrinė ir Trečioji armijos, pridurdamos, kad vyksta šio incidento tyrimas.
