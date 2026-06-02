Nelaimė Taivane: per mokomojo karinio lėktuvo avariją žuvo du žmonės

2026 m. birželio 2 d. 08:11
Antradienį per pratybas, imituojančias variklio gedimą, sudužo Taivano mokomasis karinis lėktuvas, abu juo skridę pilotai žuvo, pranešė Gynybos ministerija.
Ministerija pranešė, kad lėktuvas „T-34“ sudužo 8:08 val. vietos laiku (00:08 val. Grinvičo laiku) Gangšano karinės bazės, esančios Gaosiongo uostamiestyje pietinėje salos dalyje, kilimo ir tūpimo tako gale.
Karinės oro pajėgos sudarė specialiąją grupę, kuri turi išsiaiškinti avarijos priežastis. Pranešimuose nurodomas tik žuvusių pilotų laipsnis ir pavardės: tai pulkininkai leitenantai Lu ir Guo.
Prezidentas Lai Ching-te sakė, kad yra „giliai nuliūdęs“ dėl jų žūties, pilotus pavadino „didvyriais“ ir padėkojo jiems už „auką ir atsidavimą“ Taivanui.
Karinių oro pajėgų atstovas, į kurį kreipėsi naujienų agentūra AFP, daugiau informacijos suteikti atsisakė.
Kaip teigiama Gynybos ministerijos interneto svetainėje, Taivano karinės oro pajėgos savo pilotams mokyti dažniausiai naudoja vieno variklio lėktuvus „Beechcraft“ su propeleriu.
Pirmieji tokie lėktuvai į Taivaną buvo pristatyti 1984 m.
Sausio mėnesį vykdydamas įprastinę mokomąją misiją į jūrą prie rytinės Taivano pakrantės nukrito naikintuvas „F-16“. Manoma, kad pilotas katapultavosi, tačiau jo rasti nepavyko.
