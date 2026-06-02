Per rimtą tramvajaus avariją Berlyne sužeista apie 20 žmonių

2026 m. birželio 2 d. 16:00
Antradienį rytų Berlyne tramvajui nuvažiavus nuo bėgių buvo sužeisti dvidešimt žmonių, pranešė ugniagesių brigada.
Per avariją Berlyno Lichtenbergo rajone trys žmonės patyrė sunkius sužalojimus, pranešė atstovas.
Pirminiais duomenimis, tramvajus, darydamas posūkį, atsitrenkė į laidų tinklo stulpą. Ugniagesių brigados atstovas teigė, kad tramvajaus dešinė pusė buvo nuplėšta, galinis vagonas nuvažiavo nuo bėgių.
Į įvykio vietą buvo pasiųsta apie 60 ugniagesių gelbėtojų, avarijos vietoje laikinai buvo nutrauktas elektros tiekimas, pranešė vietos bulvarinis laikraštis B.Z.
Eismas dviejose tramvajaus linijose buvo laikinai sustabdytas, pakelti nuvirtusį vagoną užtruks.
