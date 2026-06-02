Popiežius paskyrė pirmąją pasaulietę moterį vadovauti Vatikano departamentui

Vatikano pranešime sakoma, kad Maria Montserrat Alvarado, šiuo metu katalikiškos žiniasklaidos priemonės „EWTN News“ prezidentė, pareigas pradės eiti lapkričio 1 dieną. Ji gimė Meksiko mieste ir studijavo Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Pasak „Vatican News“, šis paskyrimas „tęsia reformų ir atsinaujinimo kelią, kurį pradėjo popiežius Pranciškus“, Leono pirmtakas.
„M. M. Alvarado yra pirmoji nereliginga moteris, paskirta Šventojo Sosto dikasterijos prefekte“, – sakoma Vatikano naujienų tarnybos pranešime.
Komunikacijos dikasterija atsakinga už didžiulę Vatikano spaudos, radijo ir televizijos tarnybą, transliuojančią programas visame pasaulyje. Ji taip pat valdo Vatikano spaudos biurą.
Pranciškus, likus keliems mėnesiams iki mirties praėjusių metų balandžio 21 d., į svarbius Vatikano postus paskyrė dvi vienuoles ir kritikavo „šovinistinį mentalitetą“ Katalikų bažnyčioje.
Sesuo Raffaella Petrini tapo Vatikano miesto valstybės gubernatūros prezidente, o sesuo Simona Brambilla –.Vatikano departamento, prižiūrinčio pasaulio katalikų religinius ordinus ir kongregacijas, vadove.