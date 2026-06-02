PasaulisĮvykiai

Popiežius paskyrė pirmąją pasaulietę moterį vadovauti Vatikano departamentui

2026 m. birželio 2 d. 16:04
Antradienį popiežius Leonas XIV paskyrė Meksikoje gimusią naujienų vadovę vadovauti įtakingam Vatikano komunikacijos departamentui. Ji yra pirmoji pasaulietė moteris, eisianti pareigas Romos kurijoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Vatikano pranešime sakoma, kad Maria Montserrat Alvarado, šiuo metu katalikiškos žiniasklaidos priemonės „EWTN News“ prezidentė, pareigas pradės eiti lapkričio 1 dieną. Ji gimė Meksiko mieste ir studijavo Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Pasak „Vatican News“, šis paskyrimas „tęsia reformų ir atsinaujinimo kelią, kurį pradėjo popiežius Pranciškus“, Leono pirmtakas.
„M. M. Alvarado yra pirmoji nereliginga moteris, paskirta Šventojo Sosto dikasterijos prefekte“, – sakoma Vatikano naujienų tarnybos pranešime.
Susiję straipsniai
Iš popiežiaus Leono XIV – atsakas D. Trumpui

Iš popiežiaus Leono XIV – atsakas D. Trumpui

Per pirmąsias pontifikato metines popiežius jaučiasi „palaimintas“

Per pirmąsias pontifikato metines popiežius jaučiasi „palaimintas“

Popiežius Leonas XIV paragaino „nuginkluoti“ dirbtinį intelektą

Popiežius Leonas XIV paragaino „nuginkluoti“ dirbtinį intelektą

Komunikacijos dikasterija atsakinga už didžiulę Vatikano spaudos, radijo ir televizijos tarnybą, transliuojančią programas visame pasaulyje. Ji taip pat valdo Vatikano spaudos biurą.
Pranciškus, likus keliems mėnesiams iki mirties praėjusių metų balandžio 21 d., į svarbius Vatikano postus paskyrė dvi vienuoles ir kritikavo „šovinistinį mentalitetą“ Katalikų bažnyčioje.
Sesuo Raffaella Petrini tapo Vatikano miesto valstybės gubernatūros prezidente, o sesuo Simona Brambilla –.Vatikano departamento, prižiūrinčio pasaulio katalikų religinius ordinus ir kongregacijas, vadove.
Popiežius Leonas XIVVatikanas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.