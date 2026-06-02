Vokietijos ginklų gamintoja „Rheinmetall“ pasirašė 5,7 mlrd. eurų vertės sutartį su Rumunija

„Rheinmetall“ pranešime sakoma, kad NATO narei, esančiai rytiniame Aljanso flange, bus parduota beveik 300 kovinių mašinų, oro gynybos sistemų, šaudmenų ir karinių laivų.
Ši žinia pasirodė praėjus kelioms dienoms, kai Rumunijoje, besiribojančioje su karo niokojama Ukraina, į daugiabutį rėžėsi dronas. Incidentą įnirtingai pasmerkė NATO sąjungininkės.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė neva nėra jokių įrodymų, kad kaltininkė yra jo šalis.
„Rheinmetall“ generalinis direktorius Arminas Pappergeris antradienio sandorį pavadino reikšminga sėkme.
„Kartu su Rumunijos partneriais čia sukursime toli siekiančią gynybos ekosistemą“, – sakė jis.
„Tai taip pat patvirtina mūsų siekį toliau plėsti savo, kaip vieno iš Europos saugumo pramonės ramsčių, vaidmenį“, – pridūrė A. Pappergeris.
„Rheinmetall“ teigimu, naujųjų sistemų pristatymas turėtų prasidėti 2028 m. ir bus baigtas iki 2030 metų.
Didelė dalis ginkluotės bus gaminama Rumunijoje, bus sukurta tūkstančiai darbo vietų, teigė Diuseldorfe įsikūrusi grupė.
Sandoris sudarytas pagal Europos Sąjungos SAFE (Saugumo veiksmai Europai) skolinimo iniciatyvą, sukurtą siekiant suteikti ES šalims paskolas mažesnėmis palūkanų normomis, kad padėtų joms apsiginkluoti.
Nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos šalys skubiai stiprina savo kariuomenes, o „Rheinmetall“ yra viena iš didžiausių šio persiginklavimo naudos gavėjų.