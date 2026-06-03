„Negaliu kvėpuoti“: JK drebina skandalas dėl policijos veiksmų, prasidėjo riaušės

Policijos pareigūnų ant kūno segimų kamerų filmuotuose vaizduose matyti po gruodį vykusio futbolo komandos vakarėlio mirtinai sužeistas ir ant žemės gulintis aštuoniolikmetis Henris Nowakas, kuris pareigūnams kartojo: „Negaliu kvėpuoti“.
Šia byla pasinaudojo kraštutinės dešinės veikėjai, tarp jų – aršusis Tommy‘is Robinsonas, kuris pietiniame Sautamptono mieste, kur įvyko žmogžudystė, vykusiame mitinge pareiškė, kad policija baltaodžius britus traktuoja kaip „antrarūšius piliečius“.
Vėliau protestuotojai žygiavo per miesto centrą link nusikaltimo vietos, kur policija užblokavo jiems kelią. Kaip pastebėjo naujienų agentūros AFP žurnalistai, demonstrantai puolė pareigūnus plytomis, buteliais ir šiukšlių konteineriais.
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Vidaus reikalų ministrė Shabana Mahmood pasmerkė „gėdingą smurtą“ prieš policiją ir socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad „atsakingieji gali tikėtis, jog jiems bus taikomos visos įstatymų numatytos priemonės“.
H. Nowaką apeiginiu peiliu su 21 centimetro geležte mirtinai subadžiusiam 23-ejų Vickrumui Digwai teismas pirmadienį skyrė ne mažiau nei 21 metų laisvės atėmimo bausmę.
Kai policija atvyko į įvykio vietą, V. Digwa pareigūnams pamelavo, sakydamas, kad H. Nowakas jį įžeidė rasės pagrindu ir kad tai jis yra auka.
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Vaizdo įraše, kuris buvo parodytas per V. Digwos teismo procesą, matyti, kad policija patikėjo užpuoliko žodžiais ir, užuot padėjusi H. Nowakui, iš pradžių uždėjo jam antrankius, nepaisydama jo maldavimų, kad jį perdūrė ir jis negali kvėpuoti.
„Kur tau dūrė?“, – vaizdo įraše H. Nowako paklausė vienas pareigūnas. „Nemanau, kad tau kas nors dūrė, drauguži“, – tuojau pat pridūrė jis.
Netrukus po to studentas susmuko ir prarado sąmonę.
Slogūs pareigūnų užfiksuoti vaizdai
Sautamptono karališkajam teismui paskelbus nuosprendį V. Digwai, H. Nowako tėvas Markas policijos elgesį su jo sūnumi pavadino „šokiruojančiu“, „nežmonišku“ ir „žeminančiu“.
„Tačiau su jo žudiku buvo elgiamasi pagarbiai. Juo patikėjo“, – sakė jis.
Šeima davė sutikimą policijai paviešinti pareigūnų filmuotą vaizdo įrašą. Pati policija kreipėsi į priežiūros instituciją – Nepriklausomą policijos elgesio priežiūros tarnybą (IOPC).
Ministras pirmininkas Keiras Starmeris teigė, kad pareigūnų ant kūno segimomis kameromis užfiksuoti vaizdai yra „slegiantys“, o IOPC atliekamą tyrimą pavadino „visiškai teisingu“, pripažindamas, kad „policijai tenka atsakyti į rimtus klausimus“.
Sh. Mahmood kalbėdama parlamente paragino žmones neleisti, kad ši žmogžudystė „sukeltų nesantaiką tarp bendruomenių“.
Pagrindinės opozicinės Konservatorių partijos lyderė Kemi Badenoch ir kraštutinės dešinės partijos „Reform UK“ lyderis Nigelis Farage‘as paragino keisti policijos politiką įvairovės atžvilgiu.
„Mes gyvename dviejų pakopų kultūroje... kurioje baltųjų žmonių teisės ir privilegijos yra mažiau svarbios nei etninių mažumų“, – sakė N. Farage'as.
K. Badenoch apkaltino Farage'ą „gilinant susiskaldymą“, tačiau taip pat sukritikavo vadinamąją „dviejų pakopų policiją“, kurios pareigūnai su etninėmis mažumomis rodosi elgiasi švelniau.
Niekšai
Naujienų agentūros AFP korespondentai matė, kaip antradienį vakare prie pagrindinės Sautamptono policijos nuovados susirinko daugiau nei tūkstantis protestuotojų, skandavusių „Dviejų pakopų niekšai“ ir „Gėda!“, bei mojavusių Didžiosios Britanijos ir Anglijos vėliavomis.
Kraštutinės dešinės veikėjas T. Robinsonas miniai sakė, kad „jei Henris (Nowakas) nebūtų baltasis, jam nebūtų buvę uždėti antrankiai“ ir kad „su mumis, baltaodžiais, mūsų pačių policija elgiasi kaip su antrarūšiais piliečiais“.
Protestuotojai, iš kurių kai kurie buvo užsidėję kaukes, po to nužygiavo į netoli nusikaltimo vietos esantį gyvenamąjį rajoną ir, skanduodami „niekšai“, puolė ten išsirikiavusius riaušių policijos pareigūnus.
Apie šimto protestuotojų grupė ardė tvoras, mėtė plytų gabalus, signalines raketas ir kėdes, taip pat į policijos pusę pastūmė degantį šiukšlių konteinerį, o policija prieš demonstrantus panaudojo ašarines dujas ir daužė juos riaušių skydais.
Amerikos technologijų magnatas Elonas Muskas socialiniame tinkle „X“ paskelbė pasiūlymą finansuoti privatų procesą, kuris būtų pradėtas prieš policiją dėl to, kaip ji tvarkėsi su šia žmogžudystės byla.
Antradienį V. Digwa kartu su savo broliu 27-erių Gurpreetu Digwa ir 52-ejų tėvu Moga Singhu vėl pasirodė teisme dėl su ginklais susijusių nusikaltimų.
V. Digwos šeima atsiprašė H. Nowako šeimos už jų sūnaus nužudymą ir už tai, kad pakenkė sikhų bendruomenės reputacijai.
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