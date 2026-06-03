Tarp forumo dalyvių turėtų būti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kraštutinės dešinės socialinių tinklų nuomonės formuotoja ir tinklalaidininkė Candace Owens. Ji žinoma dėl kritikos feminizmui, Izraeliui ir JAV paramai šiai šaliai.
C. Owens forume numatyta kalba sesijoje apie tai, kaip „tėvystę didelėje šeimoje suderinti su sėkminga karjera“. Prieš kelionę ji aiškino, kad Sankt Peterburgą jau seniai norėjo aplankyti dėl religinių motyvų.
„Jau labai labai ilgą laiką norėjau nuvykti į Sankt Peterburgą tiesiog kaip krikščionė, pamatyti dalį tų katedrų ir bažnyčių“, – sakė C. Owens.
Sankt Peterburge užfiksavo didžiulį dūmų kamuolį: pranešta apie dronus ir Maskvoje
Socialiniuose tinkluose C. Owens jau buvo skelbusi įrašus, kuriuose gyrė Rusijos miestus ir šalies krikščioniškumą. Tuo pat metu ji yra įsivėlusi į teisminį ginčą su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir jo žmona Brigitte Macron.
E. Macronas ir B. Macron padavė C. Owens į teismą dėl šmeižto, nes ji melagingai tvirtina, kad pirmoji Prancūzijos ponia iš tiesų yra vyras. Rusijos valstybinei agentūrai TASS C. Owens pareiškė turinti neginčytinų to įrodymų.
Kitas ryškus forumo svečias – buvęs Holivudo filmų aktorius ir kovos menų meistras Stevenas Seagalas. Jis džiaugiasi draugyste su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, iš kurio rankų 2016 m. gavo Rusijos Federacijos pasą.
Susiję straipsniai
S. Seagalas yra specialusis Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovas humanitariniams ryšiams su JAV ir Japonija. Jis Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją vadino „labai suprantama“, remia dabartinę Maskvos agresiją prieš Ukrainą ir forume turėtų dalyvauti diskusijose apie kultūrą.
Dar viena intrigos dalis susijusi su tinklaraštininkais Andrew Tate'u ir Tristanu Tate'u, kurie prieš forumo pradžią atvyko į Maskvą.
Platformoje „X“ A. Tate’as savo paskyroje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip broliai sutinkami tradiciniu rusišku „duonos ir druskos“ pasveikinimu su liaudies dainomis ir šokiais.
„Tate’ai Maskvoje“, – parašė A. Tate’as.
„Naujų draugų susirask, bet senųjų neprarask“, – rusų kalba pridūrė jis.
A.Tate’as, kuris save vadina mizoginistu – jaučiančiu liguistą neapykantą moterims, ir jo brolis išgarsėjo kaip „manosferos“ atstovai. Tai neorganizuotas internetinių bendruomenių tinklas, kurio narius vienija priešinimasis feminizmui ir įsitikinimas, kad visuomenė yra šališka vyrų atžvilgiu.
Abu broliai internete turi milijonus sekėjų dėl reklamuojamo tariamai ultravyriško gyvenimo būdo. Pasak kritikų, šis gyvenimo būdas apima ir moterų žeminimą,
Andrew ir Tristano Tate’ų vizito Rusijoje tikslas kol kas neaiškus, tačiau spėjama, kad jie dalyvaus trečiadienį prasidedančiame Tarptautiniame Sankt Peterburgo ekonomikos forume.
„Manosferos“ atstovų vizitą sukritikavo karą Ukrainoje palaikantis „Telegram“ rusiškas kanalas „Rybar“. Pasak kanalo, gėda, kad šie nuomonės formuotojai lankosi Rusijoje.
Rumunijoje A. Tate'ui ir T. Tate'ui iškelta baudžiamoji byla dėl prekybos žmonėmis. Didžiojoje Britanijoje jiems pareikšti kaltinimai dėl išprievartavimo, sužalojimo ir prekybos žmonėmis.
Broliai savo kaltę neigia, tačiau bylos dar nepasiekė teismų. Abu vyrai yra buvę kikboksininkai, turintys JAV ir Jungtinės Karalystės pilietybes.
JAV delegacijai Sankt Peterburgo ekonomikos forume vadovaus JAV Aukštųjų menų komisijos pirmininkas Rodney Mims Cookas jaunesnysis. Jis vadovauja kontroversiškam prezidento Donaldo Trumpo projektui atnaujinti Baltųjų rūmų pokylių salę.
Kremlius nurodo, kad R. M. Cookas bus pirmasis JAV pareigūnas, dalyvausiantis šiame forume nuo 2017 m. Jis kalbės sesijoje, skirtoje JAV ir Rusijos kultūriniam dialogui.
Rusijos valstybinei agentūrai TASS R. M. Cookas sakė atstovausiantis JAV kaip kultūros ministras ir krikščionis, o ne kaip politikas. Jis teigė praeityje padėjęs atkurti įvairias Rusijos bažnyčias, o antradienį padovanojo ikoną vyrų vienuolynui Sankt Peterburge.
Vladimiras PutinasSankt PeterburgasRusija
Rodyti daugiau žymių