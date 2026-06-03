PasaulisĮvykiai

Albanijoje – tūkstantinis protestas prieš D. Trumpo žento statybų projektą

2026 m. birželio 3 d. 08:57
Albanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į protestą prieš milijardinį prabangių statybų projektą, siejamą su JAV prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Per demonstraciją sostinėje Tiranoje žmonės laikė rankose plakatus su tokiais užrašais, kaip „Albanija neparduodama“. Vienas pagrindinių protestuotojų reikalavimų yra stabdyti poilsio komplekso projektą dėl žalos aplinkai ir korupcijos.
Daugiau nuotraukų (1)
Plakatuose buvo galima išvysti ir užrašą „Ivanka, eik namo“. Tai užuomina į J. Kushnerio žmoną, D. Trumpo dukterį. Prieš tai specialioji kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumo prokuratūra pranešė pradėjusi tyrimą dėl statybų projekto.
J. Kushnerio įmonė „Atlantic Incubation Partners LLC“ planuoja investuoti 1,4 mlrd. eurų, kad Albanijos Sazanio saloje atvertų prabangų poilsio kompleksą. Čia anksčiau buvo karinė bazė. Pernai Albanijos institucijos paspartino nekilnojamojo turto projektą, suteikdama J. Kushneriui „strateginio investuotojo“ statusą.
Albanijos vyriausybė jau seniai bando padėti savo ekonomikai pasitelkdama turizmą. Sazanio sala praeityje buvo naudojama tik kaip karinė bazė.
Susiję straipsniai
S. Witkoffas ir J. Kushneris atvyko į Izraelį pokalbių apie Gazos ateitį

S. Witkoffas ir J. Kushneris atvyko į Izraelį pokalbių apie Gazos ateitį

Irano užsienio reikalų ministras atvyko į Ženevą branduolinių derybų su JAV

Irano užsienio reikalų ministras atvyko į Ženevą branduolinių derybų su JAV

V. Zelenskis prabilo apie spaudimą iš D. Trumpo: „Nesąžininga“

V. Zelenskis prabilo apie spaudimą iš D. Trumpo: „Nesąžininga“

D. Trumpo šeima visame pasaulyje yra investavusi į prabangius projektus. Kritikai kaltina J. Kushnerį ir jo žmoną Donaldo Trumpo prezidentavimą išnaudojant savo verslams.
AlbanijaJaredas Kushnerisnekilnojamasis turtas (NT)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.