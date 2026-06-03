D. Trumpas dalyvaus nukeltoje Baltųjų rūmų korespondentų vakarienėje

„Kaip Stiprybės ir Tvirtybės ženklas, ką tik buvo paskelbta, kad Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė, kuri balandžio 25 d. gana staigiai ir audringai baigėsi, bus perkelta į liepos 24 d., – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas. – Šis pranešimas – labai geras dalykas.“
D. Trumpas pridūrė, kad sutiko renginio metu pasakyti kalbą.
Balandžio mėnesį surengtą kasmetinę vakarienę teko nutraukti, kai 31-erių metų ginkluotas vyras prasiveržė pro saugumo patikrinimo punktą Vašingtono „Hilton“ viešbutyje, kuriame vyko renginys ir į kurį jau buvo atvykęs prezidentas. Įtariamasis į pokylių salę nepateko, tačiau per incidentą buvo paleista šūvių.
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D. Trumpas ir kiti JAV vyriausybės delegacijos nariai buvo evakuoti ir perkelti į saugią vietą, tačiau renginį teko nutraukti, o po to kilo diskusijų dėl taikytų saugumo priemonių.
Pasak D. Trumpo, šįkart renginys vyks kitame JAV sostinės viešbutyje – „Waldorf Astoria“, esančiame vos už kelių gatvių nuo Baltųjų rūmų.
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Balandžio 25 d. vykęs renginys buvo pirmoji Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė, kurioje D. Trumpas dalyvavo eidamas prezidento pareigas.
Per savo ankstesnę kadenciją jis boikotavo kasmetinį pokylį, kurį rengia Baltųjų rūmų korespondentų asociacija, jo dažnai kritikuojama už jos vaidmenį žiniasklaidoje, kurią jis vadina „liaudies priešais“.
Ši asociacija, atstovaujanti apie Baltuosius rūmus rašantiems žurnalistams, tokią vakarienę rengia jau daugiau nei šimtą metų. Šis renginys tradiciškai suburia žurnalistus, vyriausybės pareigūnus ir kitus žinomus svečius, o tuometinis prezidentas paprastai tampa juokų ir satyros taikiniu.
„Didžiuojuosi galėdamas pranešti, kad liepos 24 d., penktadienį, Vašingtone surengsime dar vieną vakarienę“, – antradienį savo pareiškime paskelbė Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos prezidentas Weijia Jiangas.
„Renginys į naują laiką nebuvo perkeltas automatiškai. Tokį sprendimą WHCA valdyba priėmė po nuodugnių svarstymų ir atsižvelgusi į mūsų narių nuomonę“, – paaiškino jis.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)vakarienė
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