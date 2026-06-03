Danijos premjerė pristatė naują vyriausybę, kurioje moterys sudaro daugumą

Derybos po kovo mėnesį vykusių rinkimų truko kelis mėnesius ir pirmadienį dabartinė premjerė M. Frederiksen pareiškė, kad jai pavyko sudaryti jos Socialdemokratų partijos, Socialistų liaudies partijos, centro kairiosios „Radikale Venstre“ ir centristinės Nuosaikiųjų partijos mažumos vyriausybę.
Trečiadienį M. Frederiksen paskelbė naujųjų ministrų pavardes.
„Tai vyriausybė, kurioje dirbs 21 ministras, ir pirmą kartą Danijos istorijoje moterų ministrių yra daugiau nei vyrų“, – prie karališkųjų Amalienborgo rūmų paskelbė M. Frederiksen.
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Iš 21 ministro vienuolika yra moterys, sąraše taip pat yra žinomų pavardžių iš buvusios M. Frederiksen vyriausybės.
Nuosaikiųjų lyderis Larsas Lokke Rasmussenas, po kovo 24 d. rinkimų tapęs reikšmingu politiniu lyderiu, išlaikė užsienio reikalų ministro pareigas.
Apžvalgininkai taip pat pabrėžia, kad M. Frederiksenas nusprendė paskirti partijos kolegą Peterį Hummelgaardą finansų ministru vietoj Nicolai'aus Wammeno, kuris perima ankstesnes P. Hummelgaardo, kaip teisingumo ministro, pareigas.
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Abu laikomi pretendentais pakeisti M. Frederiksen Socialdemokratų partijos lyderio poste.
„Paaukštinus P. Hummelgaardą, tapo aišku, kad jis yra M. Frederiksen kandidatas“, – teigė visuomeninio transliuotojo DR politikos apžvalgininkė Christine Cordsen.
Antradienį M. Frederiksen pristatė naujosios vyriausybės politinę programą, numatančią paramą šeimoms, patiriančioms sunkumų dėl kylančių kainų, kartu žadant išlaikyti ribojančią imigracijos politiką.
M. Frederiksen socialdemokratų rezultatas per rinkimus kovo mėnesį buvo silpniausias nuo 1903 m., bet jie išliko didžiausia partija, turinčia 38 vietas. Nei kairieji, nei dešinieji per rinkimus kovo 24 d. negavo daugumos, todėl parlamentas yra susiskaldęs. Keturios naujosios koalicijos partijos kartu turi tik 82 iš 179 vietų parlamente, todėl vyriausybei teks kliautis kitų partijų parama, kad priimtų įstatymus.