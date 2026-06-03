M. Rubio: D. Trumpas dalyvaus NATO viršūnių susitikime Turkijoje

„Pats prezidentas dalyvaus kitame NATO valstybių vadovų susitikime, kuriame bus aiškiai aptarti visi šie punktai“, – Atstovų rūmų Užsienio reikalų komitetui sakė M. Rubio, turėdamas omenyje liepos 7–8 dienomis Ankaroje vyksiančią konferenciją.
„Mes vis dar esame NATO nariai, bet NATO reikia reikšmingų pokyčių“, – teigė JAV valstybės sekretorius.
Šį 32 valstybių narių susitikimą M. Rubio pavadino „bene svarbiausiu susitikimu NATO istorijoje, nes yra kai kurių dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti ir sutvarkyti“.
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Santykiai su kariniu Aljansu įtempti nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisidėti prie Jungtinių Amerikos Valstijų ir Izraelio jų kare su Iranu. Vašingtonas išvedė dalį kariuomenės iš Europos.
Antradienį atskirame liudijime Kongresui M. Rubio išliejo nusivylimą dėl Ispanijos atsisakymo leisti JAV pajėgoms naudoti jos bazes smūgiams prieš Iraną.
„Turime šio Aljanso narių, kurios iš esmės atsisako leisti naudotis tomis bazėmis nenumatytu atveju“, – sakė M. Rubio ir pridūrė, tai verčia abejoti visu reikalu.