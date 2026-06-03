Po susirūpinimo dėl D. Trumpo proto šviesumo – M. Rubio reakcija

Kai M. Rubio liudijo Kongreso posėdyje, jam buvo parodyti keli vaizdo įrašai, kuriuose matyti, regis, užsimerkęs 79-erių D. Trumpas ir šalia jo kalbantis M. Rubio.
„Net nežinau, kaip į tai sureaguoti, galiu tik pasakyti, kad tai absurdiška ir juokinga“, – Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komitetui sakė M. Rubio.
„Jums gali nepatikti jo politika, jums gali nepatikti jo priimti sprendimai. Bet užtikrinu jus, kad tai nėra prezidentas, kuris miega ar turi kokių nors kognityvinių sutrikimų“, – pridūrė M. Rubio.
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„Ir iš tikrųjų jis yra neįtikėtinai aktyvus, daugeliu atvejų kur kas aktyvesnis, nei daug jaunesni jį supantys žmonės. Tai yra faktai“, – pažymėjo jis.
M. Rubio stojo ginti D. Trumpo ir nurodė, kad JAV lyderis nesustodamas dirba ir labai mažai miega.
„Kalbuosi su juo visą parą. Jis dirba nežmoniškas valandas“, – dėstė M. Rubio.
D. Trumpas, kuriam birželio 14 d. sukaks 80 m., iš esmės išvengė tokios pat kritikos dėl amžiaus ir fizinės būklės, kuri persekiojo Joe Bideną jo kadencijos pabaigoje, nes demokratas nugriūdavo ir kartais suklysdavo kalbėdamas.
Tačiau klausimai dėl D. Trumpo fizinės būklės išlieka. Neseniai atlikta „Washington Post“/„ABC News“/„Ipsos“ apklausa parodė, kad 59 proc. respondentų mano, jog D. Trumpui trūksta protinių sugebėjimų vadovauti šaliai, o 55 proc. sakė, kad jo fizinė sveikata yra nepakankama.
Po naujausios, praėjusią savaitę atliktos apžiūros D. Trumpo gydytojai pareiškė, kad jis yra „puikios sveikatos“, tačiau patarė jam numesti svorio.
D. Trumpo vieša darbotvarkė pastaraisiais mėnesiais yra mažiau įtempta, nei jo antrosios kadencijos pradžioje.