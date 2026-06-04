Pranešimą pristatė Rusijos žiniasklaidos magnatas ir imperinių idėjų šalininkas Konstantinas Malofejevas, renginyje dalyvavo ir prie jo rašymo prisidėjęs ultranacionalistinių pažiūrų visuomenės veikėjas Aleksandras Duginas.
K. Malofejevas ir A. Duginas yra ultradešiniosios ideologijos „rusiškojo pasaulio“ koncepcijos šalininkai.
Jie neužima jokių oficialių valstybinių pareigų, tačiau jų pasirodymas pagrindinio Rusijos ekonomikos forumo verslo programoje rodo, kad jų idėjos sulaukia tam tikro Rusijos politinio ir ekonominio elito dėmesio, pastebi nepriklausomas rusų leidinys „Agentstvo“.
V. Zelenskis renkasi tiesiogines derybas su V. Putinu: negalime laukti, kol ateis mūsų eilė
Akibrokštą pranešime sukėlė K. Malofejevo teiginys, kad „gerasis“ šalies vystymosi scenarijus apimtų branduolinio ginklo panaudojimą.
Kalbėtojai tvirtino, kad pranešimas, kurį parengė ultranacionalistinis ir konservatyvus pseudoanalitinis centras „Cargrado institutas“, buvo pristatytas Rusijos gynybos ministerijos Generalinio štabo akademijoje.
Susiję straipsniai
Pranešime buvo išskirtos įvairios Rusijos grėsmių sritys, dažnai primenančios propagandistų žinutes ir gąsdinimus. Tarp jų – žūtis kare, valstybės žlugimas, išorinis valdymas, revoliucija ir sąmokslas.
„Cargrado instituto“ pseudoekspertai parengė tris scenarijus: inercinį, blogąjį – kai tariamiems Rusijos priešams pavyksta įgyvendinti savo strategiją – ir gerąjį.
Propagandistai renginyje išsamiau aptarė „žūties kare“ grėsmę. Ji tariamai augo nuo 2000 iki 2026 metų ir šiuo metu yra viena svarbiausių.
Jis aprašė tris galimus karo raidos scenarijus. Pagal blogąjį scenarijų Rusija pralaimi karą ir konfrontaciją su Vakarais, o iki 2050 metų įvyksta Rusijos „kolonizacija“.
Tačiau kalbėdami apie gerajį scenarijų propagandistai net nebandė paslėpti savo tikslų.
Jame Rusija susiformuoja „aiškų pergalės ideologiniame kare vaizdinį“, panaudoja branduolinį ginklą, prisijungia Krymą, Odesą ir Charkivą.
Pagal šį scenarijų, Europos Sąjunga subyra, o Ukrainos teritorijoje Rusija sukuria buferinę valstybę arba ją pilnai aneksuoja.
Pagal inercinį scenarijų, Rusijos „laukia amerikietiška ir kiniška hegemonija“.
Siūlomos priemonės
Toliau K. Malofejevas kalbėjo apie galimus Rusijos ir jos „priešininkų“ veiksmus.
Prie galimų Rusijos veiksmų jis priskyrė branduolinio potencialo stiprinimą, patriotizmą kaip gyvenimo būdą, suverenios civilizacijos doktriną „Maskva – Trečioji Roma“.
Tuo tarpu tariamas grėsmes, kurios ateina iš užsienio, K. Malofejevas įvardijo kaip Rusijos demonizavimą ir demilitarizavimą, susitarimą su Kinija prieš Rusiją, Vakarų pacifizmą ir informacinį karą.
Pasak propagandisto, lyginant su 2000 metais, smarkiai sumažėjo valstybės žlugimo ir išorinio valdymo grėsmės, tačiau labiausiai išaugo biologinių ginklų grėsmė.
Ppseudoataskaitos pristatymo pabaigoje K. Malofejevas pateikė valstybės valdymo priemonių reitingą kovai su šiomis grėsmėmis.
Tarp „naudingiausių“ – nusigręžimas nuo Vakarų įtakos, elito nacionalizavimas ir autokratija.
Pristatyme kalbėjusio A. Dugino nuomone, Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino administracijoje nuolat diskutuojama apie tai, kad šaliai reikalinga oficiali ideologija.
Jis taip pat pareiškė, kad Rusijoje autokratija jau egzistuoja, tačiau „jos įteisinimas vyksta lėtai“. K. Malofejevas pažadėjo visą ataskaitą paskelbti iki metų pabaigos.
Sankt Peterburgo tarptautinis ekonomikos forumas (SPIEF) vyks birželio 3-6 dienomis. Ketvirtadienį renginyje dalyvausiantis V. Putinas turėtų atsakyti į žurnalistų klausimus, o penktadienį skaityti savo pranešimą forume.
Forumo atidarymo dieną trečiadienį Sankt Peterburgą supurtė didelio masto Ukrainos dronų ataka, kurie pataikė į miesto naftos terminalą ir korvetę jūrų laivyno bazėje.
RusijaAleksandras DuginasKonstantinas Malofejevas
Rodyti daugiau žymių