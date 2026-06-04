Aliaskoje baigta latvių alpinistų kūnų paieškos ir nukėlimo operacija

Remiantis Latvijos ambasados JAV pateikta informacija, visi trys kūnai nuo Makinlio kalno buvo nukelti ketvirtadienį naktį Latvijos laiku.
Alpinistų palaikai buvo nugabenti į Ankoridžo teismo medicinos ekspertų biurą, kad vėliau juos būtų galima pargabenti į Latviją.
Latvijos visuomeninis transliuotojas (LSM) pranešė, kad Ankoridže yra ir nelaimės ištiktos ekspedicijos grupės vadovas Valdis Purinas, kuris ligoninėje lanko sužeistą komandos narį Martiną Bilzeną.
Susiję straipsniai
Anot LSM, M. Bilzenui teikiama profesionali ir kokybiška medicininė pagalba, nes vietos gydytojai specializuojasi gydyti traumas, būdingas kalnuotam reljefui.
Kaip pranešta, praėjusią savaitę nukritę nuo aukščiausio Šiaurės Amerikoje Makinlio kalno žuvo trys latvių alpinistai.
Latvijos alpinizmo asociacija pranešė, kad žuvę alpinistai – Inese Puceka, Vija Olte ir Renaras Kunigas-Salakas.
M. Bilzenas buvo evakuotas kritinės būklės. Kiti ekspedicijos nariai – V. Purinas, Edgaras Madzulis ir Guntis Svarinas – po nelaimingo atsitikimo grįžo į stovyklą ir gelbėtojų padedami nusileido nuo kalno.
Pasak JAV nacionalinių parkų tarnybos, nelaimingas atsitikimas įvyko netoli Makinlio perėjos maždaug 5,5 tūkst. metrų aukštyje.
Ekspedicijoje dalyvavęs V. Purinas socialiniuose tinkluose rašė, kad trys latvių alpinistai, žuvę kopdami į Makinlio kalną, maždaug 300 metrų krito stačiu šlaitu, kurį dengė sniegas ir ledas.
V. Purinas pažymi, kad likę gyvi alpinistų ekspedicijos Šiaurės Amerikoje dalyviai padarė viską, ką galėjo, kad išgelbėtų savo komandos narius, tačiau, kol atvyko juos į saugią vietą išgabenę sraigtasparnis, išgyveno tik M. Bilzenas.