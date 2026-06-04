Čikagoje bus atidarytas Obamos muziejus

Paroda, veiksianti dideliame betoniniame bokšte, pristato demokrato gyvenimo etapus prieš ir po jo iškilimo kaip pirmojo juodaodžio JAV prezidento, įskaitant jo sunkiai įgyvendintą sveikatos priežiūros pertvarką, žinomą kaip „Obamacare“, bei „Al Qaedos“ lyderio Osamos bin Ladeno nužudymą.
B. Obamos diplomatinės pastangos pagerbiamos jo kalba, pasakyta prie Berlyno Brandenburgo vartų dalyvaujant tuometei Vokietijos kanclerei Angelai Merkel. Lankytojai taip pat galės pasivaikščioti po natūralaus dydžio Ovaliojo kabineto kopiją.
Pasak Obamos fondo korporatyvinės komunikacijos ir politikos vadovo Michaelo Strautmanio, B. Obama pats nustatė muziejaus koncepcijos kryptį ir parinko eksponatus, bet „apskritai jis leido žmonėms dirbti savo darbą“.
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Be muziejaus, maždaug 7,8 hektaro (vienuolikos futbolo aikščių) plotą užimančiame miestelyje taip pat yra forumas, daugiafunkcinė salė ir dalis viešosios miesto bibliotekos.
B. Obamos pasirinkimas įkurti muziejų Džeksono parke nebuvo atsitiktinis. Jo žmona Michelle užaugo Čikagos pietinėje dalyje, pora ten susituokė, ten gimė jų dukros Malia ir Sasha. B. Obama 12 metų dėstė Čikagos universitete ir pradėjo savo politinę karjerą pietinėje dalyje, galiausiai tapo 44-uoju Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu.
Fondo duomenimis, apie 850 mln. dolerių kainavusios statybos buvo finansuotos iš aukų. Pastaraisiais metais rėmėjai buvo „Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas ir milijardierių Billo ir Melindos Gatesų fondas.
Laikraštis „Chicago Tribune“ teigė, kad iš pradžių statybas planuota užbaigti 2020 arba 2021 metais. Tačiau federalinių valdžios institucijų patikros ir aktyvistų ieškinys maždaug penkeriems metams atidėjo statybų pradžią.