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ES ruošiasi atidaryti pirmąją derybų su Ukraina ir Moldova skyrių grupę

2026 m. birželio 4 d. 08:33
Europos Sąjunga pradėjo rengtis Ukrainos ir Moldovos stojimo derybose oficialiai atidaryti pirmąją skyrių grupę, o tai suteikia vilties, kad po dvejų metų pagaliau bus pasiekta pažanga.
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Šiuo metu ES pirmininkaujantis Kipras trečiadienį pareiškė, kad pirmasis derybų etapas galėtų būti pradėtas jau birželio 15 d. ES ministrų susitikimo Liuksemburge metu.
Nors ES stojimo derybas su Ukraina ir Moldova oficialiai pradėjo 2024 m. birželį, esminių derybų su Ukraina pradžia įstrigo dėl Vengrijos veto.
Procesas vėl pajudėjo po to, kai buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pralaimėjo balandžio mėnesį vykusius rinkimus. Jo įpėdinis Peteris Magyaras trečiadienį pareiškė, kad Vengrija ir Ukraina pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama sustiprinti Ukrainoje gyvenančių vengrų tautybės asmenų teises – tai yra pagrindinė Budapešto paramos sąlyga.
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Pirmąją derybų skyrių grupę sudaro pagrindiniai klausimai, be kita ko susiję su teisine valstybe, teismų reforma ir viešojo administravimo standartais.
Derybos dėl stojimo į ES paprastai trunka ilgai ir gali užtrukti metų metus. Šis procesas suskirstytas į šešias temines grupes, tačiau galutinės narystės negarantuoja.
Pavyzdžiui, bloko derybos su Turkija prasidėjo 2005 m., tačiau dėl susirūpinimo demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių klausimais jos jau kelerius metus faktiškai yra sustabdytos.
Europos Sąjunga (ES)UkrainaMoldova

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