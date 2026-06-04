Ispanijos premjeras kartu su popiežiumi dalyvaus susitikime su migrantais Kanarų salose

Salynas Atlanto vandenyne prie šiaurės vakarų Afrikos yra viena iš pagrindinių patekimo į Europą vietų žmonėms, bėgantiems nuo konfliktų ir skurdo, atvykstantiems po ilgos ir dažnai pražūtingos kelionės jūra.
Leonas birželio 11–12 d. lankysis Gran Kanarijos ir Tenerifės salose, tai bus paskutinis jo sustojimas per savaitę truksiančią kelionę, šeštadienį prasidėsiančią Madride. Per ją popiežius lankysis ir Barselonoje.
Birželio 11 d. P. Sanchezas priims popiežių Gran Kanarijoje ir kartu su juo Arguineguino uoste dalyvaus susitikime su migrantais, taip pat savanoriais ir padedančiais darbuotojais, pranešė centrinės vyriausybės delegacija Kanarų salose.
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Apie P. Sanchezo dalyvavimą renginiuose Madride ir Barselonoje jau buvo paskelbta, tačiau jo viešnagė Kanarų salose nebuvo suplanuota.
Uostas tapo žinomas kaip „gėdos dokas“, kai jame po atviru dangumi arba po laikinomis pastogėmis nakvojo daugiau nei 2500 migrantų, kai 2020 m. atvykstančiųjų skaičius smarkiai išaugo.
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Popiežius Leonas, sekantis pirmtako Pranciškaus pėdomis ir ginantis migrantų teises, pagerbs tūkstančius žuvusiųjų, mėginusių pasiekti Europą. Maršrutas per Atlantą į Kanarų salas yra ypač pavojingas dėl didelio atstumo, stiprių srovių ir sukiužusių laivų, kuriais migrantai paprastai keliauja daug dienų ar savaičių.
Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis, 2025 m. šiame maršrute žuvo arba dingo 1172 migrantai, 2024 m. – 1215 žmonių.
P. Sanchezo kairiųjų vyriausybė vykdo atviresnę imigracijos politiką nei kitos Europos šalys, sugriežtinusios elgesį su neteisėtais atvykėliais.
Kanarų salosIspanijaPedro Sanchezas
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