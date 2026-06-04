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JAV po mokyklos išleistuvių paleisti šūviai pražudė paauglį, sužeisti dar trys žmonės

2026 m. birželio 4 d. 14:52
Trečiadienį Šiaurės Kalifornijos vidurinės mokyklos automobilių stovėjimo aikštelėje po išleistuvių paleisti šūviai pražudė paauglį, o dar trys žmonės buvo sužeisti, pranešė policija.
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Be 18-mečio žūties Fairfieldo vidurinėje mokykloje, kuri yra įsikūrusi maždaug už 80 km į šiaurės vakarus nuo San Fransisko, per šaudynes buvo sužeisti 11, 20 ir 25 m. asmenys, teigė policija.
Smurtas panaudojant šaunamuosius ginklus Jungtinėse Valstijose, kur konstitucinė teisė nešiotis ginklus ima viršų prieš reikalavimus įvesti griežtesnes taisykles, kasmet pražudo tūkstančius žmonių.
Policija buvo informuota apie šaudynes Fairfieldo vidurinėje mokykloje apie 19.15 val. (vietos, 5.15 val. Lietuvos laiku), spaudos konferencijoje sakė Fairfieldo policijos pareigūnė Michelle Belyea.
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„Pašauti keturi žmonės“, – nurodė M. Belyea.
Ceremonijoje dalyvavęs vyras vietos televizijos stočiai KCRA pasakojo, kad išgirdo šūvius, kai mokyklos automobilių stovėjimo aikštelėje buvo fotografuojamasi.
Netoli mokyklos gyvenanti Amanda Prieto stočiai sakė, kad matė, kaip žmonės „šaukė ir bėgo per automobilių stovėjimo aikštelę“, kai nuaidėjo šūviai.
M. Belyea pažymėjo, kad atliekamas „aktyvus tyrimas“ dėl šaudynių ir kad nėra jokios grėsmės bendruomenei, tačiau nepateikė duomenų apie įtariamąjį ar nukentėjusiųjų patirtus sužalojimus.
JAVšaudynės

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