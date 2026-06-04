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Laiminga akimirka: šešias dienas Evereste dingęs ir jau mirusiu laikytas kalnų vedlys rastas gyvas

2026 m. birželio 4 d. 12:34
Šešias dienas Evereste be žinios dingęs ir jau mirusiu laikytas kalnų vedlys atsirado. Patyręs šerpa Hillary‘is Dawa rastas gyvas netoli bazinės stovyklos, kur grįžo savo jėgomis, ketvirtadienį pranešė institucijos.
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„Jis šliaužė kalnu žemyn“, – naujienų agentūrai AFP sakė kelionių agentūros „8K Expeditions“, kuri koordinavo gelbėjimo priemones, vadovas Pemba Sherpa. Kalnų vedlys sraigtasparniu buvo nugabentas į ligoninę.
Dingusįjį netoli bazinės stovyklos ketvirtadienio rytą rado organizacijos „Sagarmatha Pollution Control Committee“ (SPCC) atstovai. Ši nepaliečių komanda padeda paruošti maršrutus ir renka paliktas šiukšles.
Prieš tai britų alpinistas Chrisas Thrallas pareiškė gegužės 29 d. kartu su šerpa sėkmingai šturmavęs aukščiausią pasaulio kalną. Trečiadienį jis instagrame paskelbė vaizdo žinutę, kurioje pranešė apie vedlio žūtį. Jis teigė atsiskyręs nuo šerpos, kai šis prašė jo eit pirma. Buvo pradėta dingusiojo paieška.
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Šis pakilimas buvo vienas paskutiniųjų sezone, per kurį, pirmaisiais Nepalo institucijų skaičiavimais, Everesto viršūnę pasiekė daugiau kaip tūkstantis alpinistų. Mažiausiai penki žmonės – du Indijos ir trys Nepalo alpinistai – žuvo.
Everestasvedlysšerpai

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